27.04.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Selenskyj will Chinas Einfluss nutzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping als "langes und ziemlich vernünftiges Gespräch" bezeichnet. Die beiden Politiker hatten am Mittwoch erstmals seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fast eine Stunde lang miteinander telefoniert. Selenskyj sprach in seiner allabendlichen Videobotschaft von neuen Impulsen für die ukrainisch-chinesischen Beziehungen. Es bestehe die Möglichkeit, Chinas politischen Einfluss zu nutzen, um Prinzipien und Regeln wieder zu stärken, auf denen Frieden basieren sollte. Xi hatte angekündigt, einen Gesandten in die Ukraine zu schicken, um eine "politische Einigung" zu erzielen.



Weitere Sanktionen gegen Kyrill I.

Als zweites EU-Land nach Litauen hat Tschechien offiziell Strafmaßnahmen gegen den orthodoxen Moskauer Patriarchen Kyrill I. verhängt. Anlass sind dessen Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf Vorschlag von Außenminister Jan Lipavsky erließ die tschechische Regierung ein Einreiseverbot gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt. Wie das Außenministerium in Prag mitteilte, darf Kyrill auch keine Gelder aus Tschechien erhalten. Der Glaube dürfe nicht missbraucht werden, um Gräueltaten russischer Soldaten in der Ukraine zu rechtfertigen, so der tschechische Außenminister.



Warnung an Nordkorea

Die USA und Südkorea wollen ihre Abschreckung gegen eine atomare Bedrohung aus Nordkorea verstärken. Das vereinbarten US-Präsident Joe Biden und sein südkoreanischer Kollege Yoon Suk Yeol bei einem Gespräch in Washington. Beide Länder wollen künftig militärisch noch enger zusammenarbeiten. Auch soll erstmals seit den 1980er-Jahren wieder ein US-Atom-U-Boot in einem südkoreanischen Hafen festmachen. Biden warnte, ein Atomangriff gegen die USA oder seine Partner würde "das Ende jedes Regimes bedeuten, das eine solche Aktion durchführt".



Bundeswehr bleibt vor Libyens Küste

Deutschlands Marine beteiligt sich ein weiteres Jahr an der EU-geführten Mission "Irini" im Mittelmeer. Der Bundestag verlängerte das entsprechende Mandat der Bundeswehr. Deutschland kann dafür maximal 300 Soldaten entsenden. Hauptaufgabe der Mission ist es, das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen umzusetzen. Auch sollen weiterhin Menschenschmuggel und die illegale Ausfuhr von Rohöl oder Ölprodukten aus dem nordafrikanischen Land verhindert werden. In Libyen ringen zwei Regierungen um die Macht. Zudem bekämpfen sich bewaffnete Milizen und ausländische Söldner.



Ampel will Arbeitsmigration vereinfachen

Der Deutsche Bundestag berät heute erstmals über ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will es damit ausländischen Arbeitnehmern mit Fachkenntnissen einfacher machen, in Deutschland tätig zu werden. Neu ist vor allem die Einführung eines Punktesystems für Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Zu den maßgeblichen Kriterien sollen deutsche Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und ein Deutschlandbezug zählen. Zudem soll es für Behörden einfacher werden, ausländische Berufsabschlüsse anzuerkennen.



Brasilien legt Telegram lahm

Ein brasilianisches Gericht hat die landesweite Sperrung der Messenger-App Telegram angeordnet. Außerdem sei eine Geldstrafe von einer Million Real - umgerechnet 180.000 Euro - pro Tag verhängt worden, sagte Justizminister Flavio Dino. Als Begründung führte er an, die Betreiber des Online-Dienstes hätten sich geweigert, Daten über Mitglieder von Neonazi-Gruppen auf Telegram herauszugeben. Die Regierung geht davon aus, dass antisemitische Hetze in der Messenger-App zu mehreren tödlichen Schulangriffen geführt hat.