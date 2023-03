27.03.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Arbeitskampf legt weite Teile des deutschen Verkehrs lahm

In der Nacht hat der angekündigte Großstreik in Deutschlands Verkehrssektor begonnen. Seit Mitternacht sind gut 350.000 Beschäftigte in verschiedenen Bereichen zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Wegen des Tarifkonfliktes im öffentlichen Dienst und bei der Bahn wollen die Dienstleistungsgesellschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bestreikt werden die Bahn, Flughäfen, der Nahverkehr in sieben Bundesländern, Häfen und Schifffahrtswege sowie die Autobahngesellschaft.



Nächtliche Beratungen im Kanzleramt in Berlin

Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland wollen bis zum Mittag die Ergebnisse ihrer Koalitionsausschuss-Beratungen vorstellen. Die Verhandlungen bei strittigen Themen hatten am Sonntagabend begonnen und zogen sich bis in den Montagmorgen. Dazu zählen etwa ein schnellerer Ausbau von Autobahnen, die Pläne zum Austausch von Öl- und Gasheizungen gegen klimafreundliche Anlagen sowie die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Wegen des Streits in diesen Punkten war der Ton innerhalb der Koalition in den vergangenen Wochen rauer geworden.



Israels Verteidigungsminister Galant muss gehen

Vor dem Hintergrund der umstrittenen Justizreform in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu Verteidigungsminister Joav Galant entlassen. Das teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Galant, der wie Netanjahu der konservativen Likud-Partei angehört, hatte angesichts der Massenproteste von einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gesprochen. Er forderte eine einmonatige Unterbrechung des Gesetzgebungsverfahrens und einen Dialog. Nach der Entlassung des Ministers gingen aus Protest Zehntausende Israelis auf die Straße. Die Opposition im Parlament erklärte, Netanjahu habe eine rote Linie überschritten.



Nordkorea startet erneut Raketen

Das nordkoreanische Militär hat offenbar zwei ballistische Raketen mit kurzer Reichweite abgefeuert. Nach Einschätzung von Südkoreas Generalstab wurden die Raketen im Nordwesten des Nachbarlandes gestartet und flogen Richtung Japanisches Meer. Die japanische Küstenwache bestätigte, dass dort zwei Geschosse niedergingen, bei denen es sich vermutlich um nordkoreanische Raketen handelte. Sie stürzten in ein Seegebiet höchstwahrscheinlich außerhalb von Japans Wirtschaftszone, berichten japanische Medien. Das international abgeschottete Nordkorea baut seit Jahren sein Waffenprogramm aus und unterliegt deshalb internationalen Sanktionen.



Finnlands NATO-Beitritt Thema in Budapest

Das ungarische Parlament will an diesem Montag den von Finnland beabsichtigten NATO-Beitritt ratifizieren. Über die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis will die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei später entscheiden lassen, weil eine parlamentarische Mehrheit zu unsicher sei. In der Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten die beiden nordeuropäischen Länder gemeinsam die Aufnahme in die NATO beantragt. Der Vollzug verzögert sich bislang wegen der fehlenden Zustimmung der Bündnismitglieder Ungarn und Türkei.



US-Vizepräsidentin Harris besucht Ghana

Zum Auftakt einer einwöchigen Afrika-Reise ist US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Ghana gelandet. In einer kurzen Ansprache am Flughafen der Hauptstadt Accra sagte Harris, die USA würden ihre Investitionen in Afrika erhöhen und dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Harris' Visite ist der fünfte hochrangige Besuch aus den USA auf dem Kontinent in wenigen Monaten. Mit Blick auf den Rivalen China sowie Russland, die ihren Einfluss in Afrika stetig ausgebaut haben, wollen die USA nicht zurückstehen. Harris sagte, ihr Besuch biete die Gelegenheit, die Beziehungen zwischen den USA und afrikanischen Partnern zu vertiefen.