25 Jahre Haus der Geschichte: Wie die Deutschen seit 1945 leben

Von Anfang an war das Haus der Geschichte Chefsache: Die Bundesregierung habe beschlossen, "in Bonn eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 zu gründen, die der Geschichte unseres Staates und der geteilten Nation gewidmet ist. Für jedes Volk ist Geschichte Quelle der Selbstvergewisserung. Deshalb ist die Pflege von Kultur und Geschichte auch eine nationale Zukunftsaufgabe", so hatte Kohl 1987 den Bau des Museums begründet. Dies verkündete Helmut Kohl gleich in seiner ersten Regierungserklärung im Oktober 1982, die das Ende der sozial-liberalen Ära und den Beginn seiner 16-jährigen Kanzlerschaft einläutete.

Er selbst war es auch, der das Haus der Geschichte an der Bonner Willy-Brandt-Allee am 14. Juni 1994 eröffnete. Erst wenige Jahre zuvor war die Berliner Mauer gefallen. Dieses Ereignis stellte das Museum vor eine ganz neue deutsche Geschichte. Tatsächlich wurde der Museumsbau damit zu einer Art "Schlussstein der Bonner Republik". So hatte ihn das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" wenige Tage vor der Eröffnung bezeichnet.

Haus der Geschichte: Dauerausstellung ist das Herzstück

Doch war dieser Schlussstein auch Anfang einer erfolgreichen Museumsgeschichte. Mit jährlich rund 650.000 Besuchern in Bonn und 1,2 Millionen Besuchern einschließlich der Außenstellen in Leipzig und Berlin zählt das Haus der Geschichte längst zu den beliebtesten Museen in Deutschlands. 7000 Exponate umfasst allein die Dauerausstellung. Hinzu kommen wechselnde Ausstellungen. Aktuell wird die Schau "Very British" vorbereitet, die am 10. Juli ihre Pforten öffnet und einen deutschen Blick auf den Brexit wirft.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Hermann als Gartenzwerg Der Cheruskerfürst Hermann führte im Jahre neun nach Christus germanische Stämme im Teutoburger Wald zum Sieg gegen die Römer. Später instrumentalisierte das NS-Regime diese Tat und viele andere urgermanische Mythen für seine Zwecke. Helden wie Hermann gerieten in der Nachkriegszeit fast in Vergessenheit. Heute gibt es ihn, als Karikatur seiner selbst, im Gartenzwerg-Format. Auch sehr deutsch.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Das Wunder von Bern "Tooooor" schallt es durch die Bonner Museumsflure. Jeder Deutsche erkennt sofort die Radioreportage über den Sieg Deutschlands bei der Fußballweltmeisterschaft 1954. Nach dem verlorenen Weltkrieg konnten sich die Deutschen wieder öffentlich für ihr Land begeistern. Sönke Wortmanns Film "Das Wunder von Bern" beschwor 2003 die kollektive Erinnerung .

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Inbegriff des Wirtschaftswunders Der VW Käfer ist als Inbegriff des westdeutschen Wirtschaftswunders Bestandteil der Ausstellung "Deutsche Mythen". Zu sehen ist das Exemplar Nummer 1.000.001 von 1955. Am aufwändig verzierten Exemplar Nummer 1.000.000. war damals kurzfristig ein Problem aufgetreten. Ganz im Sinne deutscher Gründlichkeit hatte man aber für den Fall der Fälle die cremefarbene Ersatzversion schon bereitgestellt.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Vorgeschriebene Mythen in der DDR Anders als in der Bundesrepublik wurde in der DDR bewusst versucht, Mythen zu kreieren, um den sozialistischen Zusammenhalt zu beschwören. Oft wurden zu diesem Zweck Statuen für gefallene Soldaten der Roten Armee in Szene gesetzt. Die Ausstellung widmet der getrennt voneinander stattfindenden Mythenbildung in Ost und West einen eigenen Bereich.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Deutschland als Friedensstifter? Aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit sehen sich deutsche Politiker besonders dem Weltfrieden verpflichtet. Die Entscheidung Gerhard Schröders 2003, sich nicht an einer "Koalition der Willigen" unter Führung der USA am Irak-Krieg zu beteiligen, befestigte den Mythos der Deutschen als Friedensstifter. Die Bonner Ausstellung konterkariert das mit der Thematik deutscher Rüstungsexporte.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Vorreiter in Sachen Umweltschutz? Ähnlich sieht es mit dem Image der Deutschen als Umweltschützer aus. Aus Angst vor einem Aussterben des sagenumwobenen deutschen Waldes entstand in den 1980er Jahren ein breites ökologisches Bewusstsein im Land. Mit dem übergroßen Modell eines Elektrosteckers weihte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2015 den Offshore-Windpark Nordsee Ost ein, um für die deutsche Energiewende zu werben.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Misslungene Mythenbildung "Wir sind Papst" titelte die "Bild"-Zeitung nach der Wahl Benedikts XVI. Als Anstecker verteilte die Zeitung den Slogan 500.000 Mal zum katholischen Weltjugendtag in Köln 2005. "Der Versuch, diese Papstwahl zu einer nationalen Erzählung zu machen, ist nicht gelungen", urteilt dennoch der Kurator der Ausstellung, Daniel Kosthorst. Es handle sich lediglich um eine populäre Formulierung.

"Deutsche Mythen seit 1945" im Bonner Haus der Geschichte Gemeinschaft ohne Mythen Die Europäische Union ist seit 2012 Friedensnobelpreisträger. Die Original-Medaille ist zwar Teil der Ausstellung, aber zu einer gemeinsamen Identität oder dem Entstehen eines "Mythos Europa" habe die Auszeichnung bisher nicht geführt, so die Meinung der Ausstellungsmacher. Die Selbstwahrnehmung der verschiedenen europäischen Völker basiere weiterhin größtenteils auf nationalen Erzählungen. Autorin/Autor: Maria-Therese Eiblmeier



Eine andere Ausstellung leuchtete zuletzt die "German Angst" aus. 2018 beschäftigten sich die Kuratoren mit "Deutschen Mythen seit 1945" und rüttelten dabei an mancher deutscher Selbstgewissheit, etwa dem Selbstbild als Umweltschützer und Fußballnation. Einen weiteren Mythos der Deutschen thematisiert auch die Dauerausstellung gleich zu Beginn: "Die Stunde Null ", mit der die Bundesrepublik latent suggerierte, es habe nach 1945 keine Kontinuitäten zum NS-Deutschland gegeben.

Deutsche Nachkriegsgeschichte erlebbar machen

Jedes Objekt müsse eine Geschichte erzählen, erläuterte der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte, Hans Walter Hütter, das Sammlungsprinzip. So gebe es in der Dauerausstellung einen Zahnarztstuhl. "Das ist kein beliebiger Stuhl, er wurde während der Luftbrücke nach Berlin eingeflogen und dokumentiert die Mangelversorgung in der eingeschlossenen Stadt."

Eröffnung der überarbeiteten Dauerausstellung 2017 - mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Museumschef Hans Walter Hütter

Ein weiteres Beispiel: ein Care-Paket, also ein Nahrungsmittelpaket, aus der Nachkriegszeit. Dies sei schwer zu finden gewesen, so Hütter, obwohl davon nach dem Krieg Millionen aus Amerika nach Deutschland verschickt wurden. Aber weil sie eben sehr willkommen waren, blieb davon kaum etwas übrig. "Wir haben dann über einen Sammlungsaufruf ein komplettes Care-Paket mit Inhalt aus dem Schwabenland bekommen", berichtete Hütter. "Die Familie hatte das nach dem Krieg beiseite gestellt, weil man ja nicht wusste, ob nicht noch schlechtere Zeiten kommen würden."

Seit seiner Gründung hat das Museum etwa eine Million Objekte gesammelt. Und entwirft mit ihren Geschichten ein lebendiges Bild der deutschen Nachkriegsgeschichte.