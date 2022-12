24.12.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Fast 250 Millionen Chinesen mit Corona infiziert

In China sind in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert worden. Diese inoffiziellen Zahlen stammen aus einer Sitzung der nationalen Gesundheitskommission in Peking. Demnach ist mehr als die Hälfte der 81 Millionen Bewohner der südwestchinesischen Provinz Sichuan wie auch der 21 Millionen in der Hauptstadt Peking infiziert. In der offiziellen Statistik ist für die genannten drei Dezemberwochen landesweit aber nur von 62.000 Infektionen die Rede.



Steinmeier ruft zu Zuversicht trotz des Ukraine-Krieges auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland angesichts der Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg zu Zusammenhalt und Zuversicht aufgerufen. Er wisse, wie viel diese Krise allen abverlange, sagte Steinmeier in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache. Er bedankte sich insbesondere für die Mitmenschlichkeit gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine. Allerdings machte der Bundespräsident den Bürgerinnen und Bürgern wenig Hoffnung auf ein schnelles Ende des russischen Angriffskrieges. Zwar sei es der sehnlichste Wunsch, dass wieder Friede herrsche. "Aber dieser Friede ist noch nicht greifbar", so Steinmeier weiter.



Deutschland wieder Spitzenreiter bei Asylanträgen

Deutschland bleibt auch in diesem Jahr Spitzenreiter in der Europäischen Union bei Asylanträgen. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission zur Migration und Flüchtlingslage hervor, aus dem die Tageszeitung "Die Welt" zitiert. Demnach haben 190.749 Personen seit Anfang 2022 in der Bundesrepublik Asyl beantragt. Das ist ein Plus von 57 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Nach Deutschland folgen Frankreich mit knapp 116.000 Asylanträgen, Spanien und Österreich. Am wenigsten Anträge verzeichnete dem Bericht zufolge Ungarn. Dort gab es lediglich 43 Asylbewerber.



USA mit Rekordetat für die Rüstung

Der US-Kongress hat den neuen Jahreshaushalt mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar gebilligt. Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Rund die Hälfte des neuen Haushalts - 858 Milliarden Dollar - ist für die Verteidigung vorgesehen. Die Ukraine soll mit weiteren 44,9 Milliarden Dollar unterstützt werden. Dazu gehören Militärhilfe, wirtschaftliche Unterstützung und humanitäre Hilfe. Der Kongress hatte bereits im Mai ein 40 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für das von Russland angegriffene Land verabschiedet.



Erster Haushaltsplan der Regierung Meloni nimmt wichtige Hürde

In Italien ist das erste Haushaltsgesetz der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vom Abgeordnetenhaus in Rom gebilligt worden. Nun muss noch die zweite Parlamentskammer, der Senat, zustimmen. In dem Finanzplan sind Maßnahmen im Umfang von mehr als 21 Milliarden Euro enthalten, mit denen Haushalte und Unternehmen angesichts rasant gestiegener Energiepreise unterstützt werden sollen. Der Verabschiedung des Haushalts waren mehrtägige Verhandlungen zwischen Abgeordneten und Regierungsmitgliedern vorausgegangen.



Wintersturm hat weite Teile der USA im Griff

Die USA werden über die Weihnachtstage von einer extremen Kältewelle heimgesucht. Der US-Wetterdienst spricht von einem "historischen" Wintersturm. "Von Küste zu Küste" drohten Gefahren durch drastische Temperaturstürze, eiskalte Winde und massiven Schneefall. Mehr als 200 Millionen Menschen in 37 US-Bundesstaaten haben Unwetterwarnungen erhalten. Rund 1,2 Millionen US-Haushalte hatten am Freitag keinen Strom. In einigen Bundesstaaten sind bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden. Auch in den sonst so milden Südstaaten gilt eine extreme Frostwarnung.