22.07.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Abkommen über ukrainische Getreideexporte soll unterzeichnet werden

Die Ukraine und Russland werden nach türkischen Angaben an diesem Freitag ein Abkommen zur Wiederaufnahme der ukrainischen Getreide-Exporte über das Schwarze Meer unterzeichnen. Das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilte mit, an der Unterzeichnung in Ankara nehme auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres teil. Unterhändler hatten in den vergangenen Wochen in Istanbul unter Vermittlung der UN und der Türkei über Modalitäten der Ausfuhren verhandelt. Die Ukraine ist einer der größten Getreide-Exporteure der Welt. Die Blockade ukrainischer Häfen durch Russlands Schwarzmeerflotte im Zuge des Angriffskriegs hat die Getreidepreise weltweit steigen lassen und eine Nahrungsmittelkrise ausgelöst.

Ureinwohnerin Murmu wird Indiens Präsidentin

In Indien ist zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes eine Frau zur Präsidentin gewählt worden. Die 64-jährige Draupadi Murmu ist auch die erste Vertreterin einer benachteiligten indigenen Minderheit auf diesem Posten. Sie hatte früher als Lehrerin gearbeitet und war zuletzt Gouverneurin des Bundesstaates Jharkhand. Murmu war von der Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi nominiert worden. Mehr als 4500 Parlamentarier auf Bundes- und Landesebene nahmen an der Abstimmung teil, wie die Wahlkommission mitteilte. Murmu wird ihr Amt, das hauptsächlich repräsentative Aufgaben hat, am 25. Juli für fünf Jahre antreten.

US-Präsident Biden an COVID-19 erkrankt

US-Präsident Joe Biden hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 79-Jährige sei positiv getestet worden, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Er habe "sehr milde Symptome" und mit der Einnahme des COVID-19-Medikaments Paxlovid begonnen. Bidens Arzt Kevin O'Connor sagte, der Präsident leide seit Mittwochabend unter Müdigkeit, laufender Nase und Reizhusten. Biden selbst meldete sich später via Twitter und erklärte, ihm gehe es gut. Während seiner Isolation im Weißen Haus werde er alle seine Pflichten "in vollem Umfang" wahrnehmen.

Floyd-Tod: Zweiter Polizist muss ins Gefängnis

Mehr als zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA muss ein weiterer beteiligter Ex-Polizist ins Gefängnis. Der 39 Jahre alte Thomas Lane wurde von einem Bundesgericht in St. Paul im Bundesstaat Minnesota zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Lane hatte die Beine des am Boden liegenden Floyd festgehalten, während sein Kollege Derek Chauvin dem Afroamerikaner fast neuneinhalb Minuten lang sein Knie auf den Hals gedrückt hatte. Floyd verlor das Bewusstsein und starb. Wegen Mordes war Chauvin zu mehr als 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Mindestens 18 Tote bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Bei einem Polizeieinsatz in einem Armenviertel der brasilianischen Millionenstadt Rio de Janeiro sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Ein Polizeisprecher sagte, bei den Toten handele es sich um 16 mutmaßliche Mitglieder krimineller Banden, eine Anwohnerin und einen Polizisten. Die Polizei war mit fast 400 Beamten in das Viertel eingerückt und hatte dabei auch Panzerfahrzeuge und Hubschrauber eingesetzt. Der Einsatz richtete sich gegen eine Bande, die Fahrzeuge und Banken ausraubt. Medienberichten zufolge lieferten sich Spezialeinsatzkommandos heftige Feuergefechte mit den mutmaßlichen Bandenmitgliedern.

Deutsche Fußballerinnen im EM-Halbfinale

Die deutschen Fußballerinnen stehen im Halbfinale der Europameisterschaft in England. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte am Donnerstagabend in London-Brentford die Auswahl Österreichs mit 2:0. Im Halbfinale treffen die DFB-Frauen nun am kommenden Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande.