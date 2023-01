21.10.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

EU-Gipfel einigt sich auf "Fahrplan" im Energiestreit

Nach fast elfstündigen Beratungen haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder auf einen Fahrplan im Energiestreit geeinigt. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, die EU-Länder seien auf ihrem Brüsseler Gipfel übereingekommen, "Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen auszuarbeiten". Gegen hohe Gaspreise werde man einen entsprechenden Marktkorrekturmechanismus einführen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.



Neue Vorwürfe gegen Alexej Nawalny

Gegen den inhaftierten russischen Regimekritiker Alexej Nawalny ist ein weiteres Strafverfahren eingeleitet worden. Wie sein Anwalt Wadim Kobsew der Agentur Interfax sagte, geht es darin um "Aufruf zur Förderung von Terrorismus, Finanzierung von Extremismus sowie Verbreitung von Nazismus". Im Falle einer Verurteilung könnte sich das Strafmaß für Nawalny auf insgesamt 30 Jahre Gefängnis erhöhen. Die neuen Anschuldigungen stehen laut Nawalny im Zusammenhang mit Videos seiner Unterstützer, die aus dem Exil heraus die russische Führung kritisieren.



Massiver Jobabbau bei Twitter befürchtet

Dem US-Kurznachrichtendienst Twitter droht einem Medienbericht zufolge nach der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk ein massiver Job-Kahlschlag in den kommenden Monaten. Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Dokumente und Interviews, dass Musk knapp 75 Prozent der rund 7500 Twitter-Mitarbeiter loswerden wolle. Dies habe der Milliardär gegenüber künftigen Investoren geäußert. Musk will Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Mit dem Kauf erwirbt der reichste Mann der Welt eine der einflussreichsten Medienplattformen des Planeten.



Freispruch für US-Schauspieler Kevin Spacey

Im Prozess wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung ist der Hollywood-Star Kevin Spacey freigesprochen worden. Der heute 63-Jährige habe den Schauspieler Anthony Rapp 1986 nicht sexuell belästigt, entschieden die Geschworenen nach Angaben des Gerichts in New York. Damit wurde die Forderung des Klägers von umgerechnet 41 Millionen Euro Schadenersatz abgewiesen. Die 2017 öffentlich gemachten Vorwürfe hatten eine Reihe weiterer Beschuldigungen nach sich gezogen. In der Folge hatte die Karriere des zweifachen Oscar-Gewinners Spacey massiven Schaden erlitten.



Koka-Anbau in Kolumbien auf Rekordwert

Der Anbau von Koka in Kolumbien hat einen Rekordwert erreicht. Die Anbaufläche in dem südamerikanischen Land sei binnen zwölf Monaten um 43 Prozent auf 204.000 Hektar im Jahr 2021 gestiegen, teilten die Vereinten Nationen mit. Laut dem UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung stieg auch das Potenzial für die Kokainproduktion in Kolumbien mit 1400 Tonnen auf einen Höchstwert. Kolumbien ist einer der weltgrößten Produzenten von Kokain, das aus der Kokapflanze hergestellt wird. Ein großer Teil des Kokains wird in die Vereinigten Staaten geschmuggelt. Auch in Europa gab es zuletzt Rekord-Beschlagnahmungen.