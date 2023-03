21.05.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Russland meldet Einnahme von Asow-Stahlwerk

Russland hat die vollständige Einnahme des Asow-Stahlwerks in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gemeldet. Präsident Wladimir Putin sei über das Ende des Einsatzes informiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Am Freitag hatten die letzten ukrainischen Kämpfer in dem Werk erklärt, sie hätten aus Kiew den Befehl erhalten, die Verteidigung von Mariupol einzustellen. In anderen Landesteilen gehen die Gefechte weiter. Bei einem Angriff russischer Truppen auf ein Kulturzentrum in Losowa südlich von Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben mindestens acht Menschen verletzt.



Russland stoppt Gaslieferung an Finnland

Russland beliefert Finnland nicht mehr mit Gas. Die Erdgaslieferungen seien ausgesetzt worden, teilte der staatliche finnische Energiekonzern Gasum mit. Das Unternehmen erklärte, Gas werde nun aus anderen Quellen über die Balticconnector-Pipeline bezogen, die Finnland und Estland miteinander verbindet. Gasum hatte die Forderung aus Moskau abgelehnt, die Rechnungen in Rubel zu begleichen. Der Gas-Lieferstopp erfolgt wenige Tage nach der offiziellen NATO-Bewerbung Finnlands. Zu dem Schritt hatte sich das jahrzehntelang bündnisneutrale Land angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine entschieden.



Kreml erklärt Chodorkowski zum "Agenten"

Russland hat den früheren Ölmagnaten Michail Chodorkowski und Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow als "ausländische Agenten" eingestuft. Das Justizministerium in Moskau teilte zur Begründung mit, beide seien an politischen Aktivitäten beteiligt und würden dabei von der Ukraine und den USA finanziert. Die russischen Behörden waren wiederholt gegen Chodorkowski vorgegangen, der nach mehrjähriger Haft im Ausland lebt. Die Einstufung als "ausländischer Agent" verpflichtet Einzelpersonen und Organisationen, ihre Veröffentlichungen entsprechend zu kennzeichnen und ihre Geldflüsse offenzulegen.



Parlamentswahl in Australien angelaufen

In Australien hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 17 Millionen Menschen sind aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Als Spitzenkandidat der konservativen Liberalen geht der amtierende Premierminister Scott Morrison ins Rennen. Sein Herausforderer ist der Labour-Politiker Anthony Albanese. Wichtige Themen im Wahlkampf waren die Wirtschaftslage und der Klimawandel, von dem Australien besonders betroffen ist. Beobachter rechnen nach den jüngsten Umfragen mit einem knappen Ergebnis.



US-Richter blockiert Aufhebung von Grenzregelung

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden darf eine Regelung, die die Einwanderung aus Mexiko in die USA beschränkt, nicht wie geplant aufheben. Das entschied ein Richter im Bundesstaat Louisiana. Die Bestimmung, die am Montag hätte auslaufen sollen, stammt von Bidens republikanischem Amtsvorgänger Donald Trump. Sie ermöglicht den Behörden, die meisten illegal eingereisten Migranten unter Verweis auf Gesundheitsgefahren durch die Corona-Pandemie rasch wieder abzuschieben. Mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten hatten die Regelung verteidigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



USA nehmen ETA von Terrorliste

Die Vereinigten Staaten streichen die aufgelöste baskische Untergrundorganisation ETA von ihrer Liste ausländischer Terrororganisationen. Wie das US-Außenministerium bekanntgab, gilt dies auch für die japanische Aum-Sekte und drei weitere Gruppen. Die Organisationen seien nicht mehr an terroristischen Aktivitäten beteiligt, hieß es. Sie bleiben aber auf einer anderen Liste der US-Regierung, wodurch eingefrorenes Vermögen weiterhin gesperrt ist. Die ETA, die mehrere Hundert Menschen im Kampf für ein unabhängiges Baskenland getötet hat, gab 2018 ihre endgültige Auflösung bekannt.