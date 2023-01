21.01.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Keine Entscheidung über Leopard-Kampfpanzer

Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein ist nach offiziellen Angaben keine Entscheidung zur Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gefallen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, es gebe hierzu "kein einheitliches Meinungsbild". Der Eindruck, Deutschland stehe einer "geschlossenen Koalition" im Wege, sei falsch. In Abstimmung mit den Verbündeten werde die Bundesregierung "so bald wie möglich" einen Beschluss fassen. Zuletzt hatten die USA weitere Militärhilfen für Kiew angekündigt, darunter Bradley-Schützenpanzer, gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehrsysteme und Munition.

Deutscher Gesundheitsminister will Angebote für Long-Covid-Betroffene verbessern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine große Initiative für Menschen mit Long Covid angekündigt. So solle in seinem Ministerium eine Informations-Hotline eingerichtet werden, sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". Für die Erforschung, wie Betroffene bestmöglich versorgt werden können, sollen 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Lauterbach beruft sich auf Schätzungen, wonach fünf bis zehn Prozent aller Corona-Genesenen weiter mit Long Covid zu kämpfen haben. Dies bedeute harte Schicksalsschläge und könne für den Arbeitsmarkt relevant sein.

Viele Entführungsopfer in Burkina Faso befreit

In Burkina Faso sind nach Angaben des Staatsfernsehens mehr als 60 Menschen aus den Händen von Kidnappern befreit worden. Sicherheitskräfte hätten die Geiseln bei einer großangelegten Suche aufgespürt und in die Hauptstadt Ouagadougou gebracht. Der TV-Sender übertrug Bilder von der Ankunft der 62 Frauen und vier Babys. Sie waren der Regierung zufolge Mitte Januar in der Provinz Soum von Terroristen verschleppt worden. In mehreren Regionen Burkina Fasos sind islamistische Milizen aktiv. Das westafrikanische Land, in dem das Militär mehrfach geputscht hat, gehört zu den ärmsten Staaten der Welt.

Großkundgebung von Abtreibungsgegnern in Washington

Sieben Monate nach Ende des landesweiten Grundrechts auf Schwangerschaftsabbruch in den USA sind in Washington Tausende Abtreibungsgegner zu ihrem jährlichen "Marsch für das Leben" zusammengekommen. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie "Betet für das Ende von Abtreibungen". Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, dankte der Bewegung für ihren Einsatz. Der Supreme Court hatte im Juni ein jahrzehntelang geltendes Grundsatzurteil aufgehoben, das ein "fundamentales" Recht auf Schwangerschaftsabbruch vorsah. Die Bundesstaaten können nun eigene Regelungen treffen.

Bildungsminister soll Neuseelands Premier werden

Nach der Rücktrittsankündigung der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern ist Bildungsminister Chris Hipkins als deren Nachfolger nominiert worden. Wie die regierende Labour-Partei mitteilte, ist der 44-Jährige der einzige Kandidat für den Posten des Regierungschefs. Er soll am Sonntag offiziell bestätigt werden und dann auch den Parteivorsitz übernehmen. Im Kabinett war Hipkins zeitweilig für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verantwortlich. Ardern hatte am Donnerstag erklärt, sie werde ihr Amt Anfang Februar aufgeben. Im Oktober stehen in Neuseeland Parlamentswahlen an.



ISS-Astronauten absolvieren Weltraumspaziergang

Zwei Astronauten haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS weiter an der Installation neuer Solarpanele gearbeitet. Die NASA-Astronautin Nicole Mann aus den USA und ihr japanischer Kollege Koichi Wakata verließen die ISS dazu für rund sieben Stunden. Zur Montage der neuen Module hatte es schon mehrere vorbereitende Weltraumspaziergänge gegeben; weitere sind geplant. Die Raumstation umkreist die Erde in einer Entfernung von 400 Kilometern. Den benötigten Strom für die Geräte an Bord bezieht die ISS über Sonnenenergie, die durch Photovoltaik-Module nutzbar gemacht wird.