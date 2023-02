21.01.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Blinken und Lawrow beraten über Ukraine-Konflikt

Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Ukraine-Konflikt kommen US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow an diesem Freitag in Genf zusammen. Das Treffen folgt auf Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen, die bislang aber keinen Durchbruch brachten. Blinken war am Mittwoch in die Ukraine gereist, um deren Regierung die Unterstützung der USA zuzusichern. Am Donnerstag tauschte er sich in Berlin mit den europäischen Verbündeten aus. Wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen, dass Moskau einen Einmarsch vorbereitet.

Anklage in USA gegen belarussische Beamte

Acht Monate nach der durch die Regierung in Belarus erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine mit dem Blogger Roman Protassewitsch an Bord werden vier belarussische Regierungsvertreter in den USA angeklagt. Die New Yorker Staatsanwaltschaft teilte mit, den Beschuldigten werde wegen der Umleitung von Flug FR4978 im vergangenen Mai "Verschwörung zur Luftpiraterie" vorgeworfen. In den USA kann dafür als Höchststrafe lebenslange Haft verhängt werden.

Sieben-Tage-Inzidenz bei über 700

Der Inzidenzwert und die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben die nächsten Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 706,3 an, vor einer Woche lag sie noch bei 470,6. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden beträgt 140.160. Weiterhin wurden 170 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft belasten die hohen Omikron-Infektionszahlen immer stärker die normalen Stationen von Kliniken. Bislang waren vor allem die Intensivstationen betroffen.

Weiter Wachstum des Datenverkehrs

Der Internetverkehr hat im zweiten Corona-Jahr weiter deutlich zugenommen. Der weltweit führende Internetknoten-Betreiber DE-CIX verzeichnete 2021 einen deutlichen Anstieg seines Datenverkehrs. An den Internetknoten wurden in diesem Zeitraum insgesamt über 38 Exabyte Daten ausgetauscht. Das entspricht der Speicherkapazität von mehr als 300 Millionen Smartphones mit jeweils 128 GB Speicherplatz. Damit habe sich der Datenverkehr im Vergleich zu 2020 und dem Beginn der Corona-Pandemie um rund 20 Prozent gesteigert, so DE-CIX weiter.

Mindestens 17 Tote bei Lkw-Explosion in Ghana

Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lkws sind im Westen Ghanas mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. 59 wurden verletzt. Einige von ihnen seien in "kritischem Zustand", teilte die Regierung mit. Polizeiangaben zufolge war der Lkw einer Bergbau-Firma in Apiate, etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Accra, mit einem Motorrad kollidiert. Präsident Nana Akufo-Addo sprach von einem tragischen Vorfall.

Stimme des Jahrtausends: Brasilianische Sambasängerin Elza Soares gestorben

Die in ihrer Heimat als "Sängerin des Jahrtausends" gefeierte brasilianische Sängerin Elza Soares ist im Alter von 91 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Soares, die Samba, Jazz, Elektro, Hip-Hop und Funk mischte und mehr als 30 Alben veröffentlichte, gilt als eine der größten Sängerinnen Brasiliens. Beim Karneval von Rio 2020 wurde sie mit einem eigenen Umzug im Sambodrom geehrt.