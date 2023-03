20.05.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Von der Leyen will Ukraine-Hilfe an Reformen binden

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, angesichts des Beitrittswunschs der Ukraine künftige Wiederaufbauhilfen für das Land an Reformen zu koppeln. Dabei gehe es etwa um Korruptionsbekämpfung und um Rechtsstaatlichkeit, sagte von der Leyen im Zweiten Deutschen Fernsehen. Das EU-Aufnahmeverfahren hänge davon ab, wie sich der von Russland angegriffene Staat am Ende des Krieges entwickele. Die Ukraine hat die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bereits beantragt und wünscht einen raschen Beitritt. Gewöhnlich dauert dies mehrere Jahre.



G7 machen Milliarden-Zusagen

Die sieben führenden Industriestaaten des Westens (G7) wollen der Ukraine offenbar 18,4 Milliarden Dollar an Transferleistungen und Krediten zusagen. Das geht aus dem Entwurf der Abschlusserklärung des G7-Finanzministertreffens bei Bonn hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Deutschland will kurzfristige Budgethilfen von rund einer Milliarde Euro freigeben, wie Ressortchef Christian Lindner ankündigte. Nach dem US-Repräsentantenhaus hatte am Donnerstag auch der Senat in Washington ein Hilfspaket von knapp 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro) mit großer Mehrheit gebilligt.



Ex-Warlords machen gegen Taliban mobil

Ehemalige afghanische Kriegsherren und Exil-Politiker haben die Bildung eines Nationalen Widerstandsrats verkündet. Sie riefen die radikalislamischen Taliban zur Bildung einer breiter aufgestellten Regierung auf, andernfalls sei ein Bürgerkrieg unvermeidbar. Der Rat solle den Weg zur "Befreiung" Afghanistans ebnen, heißt es in einer Erklärung, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Zu den Gründungsmitgliedern zählt der frühere afghanische Warlord Abdul Raschid Dostum. Die Taliban haben seit der Machtübernahme im vergangenen August die Bürgerrechte in Afghanistan immer weiter beschnitten.



Erster Affenpocken-Fall in Belgien

In Belgien ist ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender VRT. Die infizierte Person weise nur schwache Krankheitszeichen auf, ihre Kontakte würden derzeit ermittelt. Auch Frankreich meldete eine erste Ansteckung. Das Affenpocken-Virus wurde zuletzt in etlichen Staaten nachgewiesen, darunter den USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal und Schweden. In Deutschland ist bisher keine Infektion bekannt. Die derzeit kursierende Variante der Erkrankung, die meist in Afrika auftritt, ruft überwiegend milde Symptome hervor.



"Starliner"-Raumschiff auf dem Weg zur ISS

Nach einer Reihe von Rückschlägen ist das "Starliner"-Raumschiff von Boeing zu einem Testflug zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. In der Nacht zum Freitag verließ es den Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in Richtung des Außenpostens der Menschheit. Das Raumschiff des US-Luftfahrtkonzerns ist unbemannt. Geht alles nach Plan, wird die Kapsel nach gut 24 Stunden an der Station andocken. Künftig soll "Starliner" als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel von SpaceX Astronauten zur ISS transportieren.



Elektro-Komponist Vangelis ist tot

Der griechische Komponist Vangelis ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Weltberühmt wurde er mit eingängigen Soundtracks für Filme wie "Blade Runner" und "1492 - Die Eroberung des Paradieses". Seine Musik für "Die Stunde des Siegers" wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Vangelis, der mit bürgerlichem Namen Evangelos Odysseas Papathanassiou hieß, komponierte auch die Musik zur Fußball-WM 2002 in Südkorea und Japan. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bezeichnete ihn als "Protagonisten des elektronischen Sounds".