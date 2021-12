Wirtschaft

20 Jahre Euro

Am 01. Januar 2002 ersetzte der Euro die Deutsche Mark, den französischen Franc und die italienische Lira. Viele weitere Länder haben in der Zwischenzeit ihre nationale Währung aufgeben und den Euro eingeführt. 19 EU-Länder sind es an der Zahl, die die Gemeinschaftswährung nutzen. Im Laufe der Jahre erlebte der Euro einige Höhen und Tiefen.