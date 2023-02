19.11.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

UN-Klimakonferenz geht in die Verlängerung

Die UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich, die eigentlich am Freitag hätte enden sollen, soll nun am Samstag zum Abschluss kommen. Da zentrale Fragen nicht innerhalb des regulären Zeitplans geklärt werden konnten, verlängerte die ägyptische Präsidentschaft die Beratungen um einen Tag. Offen sind Beschlüsse zum Ausgleich von klimabedingten Schäden. Auch beim Aktionsprogramm zur Senkung der Emissionen dauern die Verhandlungen an, ebenso bei Fragen zur Finanzierung von Klimaschutz und -anpassung. Auch für einen vorgesehenen Manteltext mit grundlegenden Zielsetzungen wurde bis zuletzt um Formulierungen gerungen.



Weite Teile der Ukraine vermint

Rund 30 Prozent des Territoriums der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges nach Angaben aus Kiew vermint. Das entspreche etwa der doppelten Größe Österreichs, teilte der Staatliche Notfalldienst auf seiner Homepage mit. Die verminte Fläche und die Zahl der Minen habe sich im Vergleich zur Zeit vor dem Krieg verzehnfacht. In den befreiten Regionen Cherson und Mykolajiw werde die Räumung von Sprengkörpern fortgesetzt. Russland hat nach jüngsten Angaben der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten der international geächteten Landminen platziert.



Warnungen vor komplettem Stromausfall in der Ukraine

Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben angesichts russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur vor einem völligen Zusammenbruch der Stromversorgung gewarnt. Die Stadt bereite sich auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich eines kompletten Ausfalls, erklärte der Vizechef der Stadtverwaltung, Mykola Poworoznyk, im Fernsehen. Die Behörden erwägen nach eigener Darstellung nicht, Städte zu evakuieren. Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärte, gegenwärtig sei landesweit die Hälfte der Energieversorgung ausgefallen. In weiten Teilen der Ukraine liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.



Syrien: Vier Soldaten bei israelischen Luftangriffen getötet

In Syrien sind staatlichen Medien zufolge vier Soldaten bei israelischen Luftangriffen auf Militärposten an der Küste und im Zentrum des Landes getötet worden. Das israelische Militär gab bislang keine Stellungnahme ab. Israel führt seit Jahren Angriffe im benachbarten Syrien aus. Es nimmt nach eigenen Angaben iranische und vom Iran unterstützte Kämpfer ins Visier. Israel sieht sich durch den Iran bedroht. Die Islamische Republik erkennt Israels Existenz nicht an.



US-Justizminister ernennt Sonderermittler zu Trump

US-Justizminister Merrick Garland hat den Juristen Jack Smith als Sonderermittler mit den Untersuchungen zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump betraut. Der frühere US-Staatsanwalt wird Ermittlungen zu zwei Tatbeständen leiten, zu den in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago beschlagnahmten Geheimdokumenten sowie in Teilen zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021. Smith leitete früher im Justizministerium die Stabstelle, die Korruption staatlicher Stellen untersucht. Seit 2018 war er Chefankläger in Den Haag, wo er wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ermittelte.



Ex-Starunternehmerin Holmes zu langer Haftstrafe verurteilt

Die einstige US-Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes ist wegen Betrugs zu mehr als elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Holmes hatte 2003 im Alter von 19 Jahren Theranos gegründet. Das Start-up versprach, Bluttests mit einer revolutionären Technologie zu vereinfachen, bei der für Proben nur wenige Tropfen genügten. Tatsächlich funktionierten die angeblichen Innovationen nicht, stattdessen nutzte die Firma offenbar heimlich herkömmliche Testverfahren. 2018 folgte die Anklage wegen Betrugs. Bereits im Januar hatte eine Geschworenenjury Holmes schuldig gesprochen, jetzt wurde das Strafmaß festgesetzt.