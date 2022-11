19.11.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten  

Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Samstag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.

Brasiliens Präsident Lula da Silva mit Indigenen bei der UN Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Sie sitzen an einem langen Tisch. Jeder der Anwesenden hat ein Namensschild, ihr Blick ist nach vorne gerichtet. Über Präsident Lula hängt ein Fernsehbildschirm, welcher die Sitzung in Nahaufnahme überträgt. An den Wänden ist das Logo der COP27 zu sehen. Die Indigenen tragen Kopfschmuck.