19.09.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Selenskyj kündigt neue Offensive an

Im Ukraine-Krieg will Kiew die russischen Truppen aus weiteren besetzten Gebieten im Land vertreiben. Das kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner regelmäßigen Videoansprache an. Die Ukraine bereite derzeit die nächste Offensive vor, deren Ziel die Rückeroberung von Mariupol, Melitopol und Cherson sei. Nach Angaben Selenskyjs hat die Ukraine nicht nur die Gebiete im Blick, die es vor Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar kontrolliert hat. Auch der Osten des Landes und Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim würden zurückerobert, versicherte der Präsident.



Baerbock lehnt deutschen Alleingang bei Kampfpanzern ab

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Haltung der Bundesregierung in Bezug auf die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine bekräftigt. Deutschland könne Panzerlieferungen nur im Schulterschluss mit internationalen Partnern durchführen, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung "Anne Will". Derzeit gehe jedoch keiner der internationalen Partner den Schritt. Bei allen bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine habe sich Deutschland hier abgestimmt. Durch die westlichen Lieferungen in den vergangenen Wochen habe es einen wirklichen Wandel im Krieg gegeben, betonte die Ministerin.



Queen wird in London beigesetzt

Gut anderthalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elisabeth II. an diesem Montag im Rahmen eines Staatsbegräbnisses in London beigesetzt. Der Sarg der Queen wird zunächst in einer feierlichen Prozession zur Westminster Abbey gebracht. Dort findet ein Trauergottesdienst statt, zu dem zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet werden. Ihre letzte Ruhestätte erhält die Queen später bei einer privaten Beisetzung in der St.-George-Kapelle auf Schloss Windsor, an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip, der im vergangenen Jahr gestorben war.:



Biden erklärt Corona-Pandemie für beendet

In den USA ist die Corona-Pandemie nach Worten von Präsident Joe Biden vorbei. Man habe zwar immer noch Probleme mit Corona, die Pandemie sei aber zu Ende, sagte Biden in einem Interview mit dem Sender CBS. Inzwischen trage niemand mehr eine Maske. Dennoch schienen die Menschen in einer guten Verfassung zu sein. In den USA sind die Corona-Beschränkungen weitgehend gefallen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Regierung allerdings den Kongress um weitere Mittel gebeten, um das Test- und Impfangebot im Fall einer möglichen Welle im Herbst aufrechterhalten zu können.



Hurrikan "Fiona" sucht Puerto Rico heim

Auf der Karibikinsel Puerto Rico hat der Hurrikan "Fiona" massive Schäden angerichtet. Heftige Regenfälle hätten Erdrutsche ausgelöst, teilte der Gouverneur des US-Außengebiets, Pedro Pierluisi, mit. Die Schäden seien in mehreren Regionen katastrophal. Straßen seien durch umgestürzte Bäume und Strommasten blockiert. In der zentral gelegenen Stadt Utuado stürzte eine Brücke ein. Auf der gesamten Insel fiel der Strom aus. Der Hurrikan war am Sonntag an der Südwestküste Puerto Ricos mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern auf Land getroffen.



Deutsche Basketballer gewinnen Bronze bei Heim-EM

Die deutschen Basketballer haben sich bei der Europameisterschaft im eigenen Land mit der ersten Medaille seit 17 Jahren belohnt. Im Spiel um Platz 3 besiegte das Team um Kapitän Dennis Schröder in Berlin Polen nach zähem Kampf 82:69 und holte Bronze. Es ist das dritte EM-Edelmetall für Deutschland nach Gold 1993 und Silber 2005. Schröder wurde zudem als erster Deutscher seit Dirk Nowitzki 2007 ins Allstar-Team der EM gewählt. Europameister wurde Deutschlands Halbfinalgegner Spanien, das sich im Endspiel mit 88:76 gegen Frankreich durchsetzte.