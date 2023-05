18.05.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Selenskyj begrüßt Haltung des Europarats

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Europarat für dessen Unterstützung gedankt. Zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfeltreffens in der isländischen Hauptstadt Reykjavik hatten sich die 46 Staaten des Europarats klar an die Seite der Ukraine im Kampf gegen Russland gestellt. Sie verabschiedeten ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine, forderten die Rückkehr aller nach Russland deportierten Kinder und machten sich für ein Sondertribunal stark. Es war erst das vierte Gipfeltreffen der Staatengruppe in ihrer mehr als 70-jährigen Geschichte.



Landesweit Luftalarm in der Ukraine

In Kiew und anderen Regionen der Ukraine hat es am Donnerstagmorgen nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Explosionen gegeben. Landesweit wurde Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben. Herabfallende Trümmerteile gebe es im Kiewer Bezirk Darnyzkyj, Angaben über Opfer und Schäden würden überprüft, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, im Onlinedienst Telegram. Das Militär warnte vor weiteren russischen Raketenangriffen in der Zentralukraine und im Süden des Landes.



Vier Kinder überleben 17 Tage allein im Amazonas-Dschungel

Vier Kinder, die nach einem Flugzeugabsturz über dem kolumbianischen Regenwald vor über zwei Wochen vermisst worden waren, sind lebend gefunden worden. Die Kinder sind elf Monate sowie vier, neun und 13 Jahre alt. Ihre Mutter und zwei weitere Erwachsene kamen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Cessna 206 war bereits am 1. Mai beim Überflug des Amazonas-Regenwaldes vom Radar verschwunden. Erst am Montag erreichten Rettungskräfte die Unglücksstelle am Boden. Bergungsteams fanden am Absturzort angebissene Früchte aus dem Dschungel, weshalb sie auf Überlebende hofften.



Kanada bittet im Kampf gegen Waldbrände um Hilfe

Kanada hat angesichts der sich weiter ausbreitenden Waldbrände einen internationalen Hilfsaufruf gestartet. Die Situation in Alberta bleibe sehr besorgniserregend und gefährlich, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Bill Blair, in Ottawa. Eine weitere Herausforderung sei, dass es nun auch eine beträchtliche Zahl von Bränden in Saskatchewan, British-Columbia und den Nordwest-Territorien gebe. Daher wende sich Kanada nun an andere Länder, an die USA, Mexiko, Australien und Neuseeland, und bitte diese um Hilfe.



Floridas Gouverneur will laut Medien bei US-Präsidentschaftswahl antreten

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wird laut einem Zeitungsbericht kommende Woche offiziell in den parteiinternen Kampf um die Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl 2024 einsteigen. Dies berichtet das "Wall Street Journal". DeSantis gilt als Rivale von Ex-Präsident Donald Trump, der bereits im November seine erneute Kandidatur bekannt gegeben hatte. Wen die Republikaner aufstellen, wird erst bei den sogenannten Vorwahlen entschieden, die in der ersten Jahreshälfte 2024 angesetzt sind.



Alte hebräische Bibel erzielt bei Auktion Rekordpreis

Eine mehr als 1000 Jahre alte Sammlung heiliger Schriften des Judentums ist bei einer Auktion in New York für rund 38 Millionen US-Dollar versteigert worden. Damit sei der sogenannte Codex Sassoon das teuerste handschriftliche Werk, das jemals versteigert wurde, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Im Bieterwettstreit bekam ein Unterstützerverein des ANU Museums des Jüdischen Volkes in Tel Aviv den Zuschlag. In dem Museum soll die Schriftensammlung ausgestellt werden. Der Codex Sassoon ist weitgehend auf Hebräisch verfasst, enthält aber auch altgriechische und aramäische Passagen.