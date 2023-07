Renn-Talent stirbt bei schwerem Unfall

Das bestätigten der Ausrichter Formula Regional European Championship (FRECA) und van't Hoffs Team MP Motorsport.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, der in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team gebracht hat", twitterte van't Hoffs Team MP Motorsport.

Seit seinem Debüt im Jahr 2021 gehörte das Talent dem Rennstall an. "Unser aufrichtiges Beileid gilt Dilanos Familie und seinen Angehörigen. Wir stehen ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben, voll und ganz zur Seite."

Das Jugend-Event gehörte zum Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens in Spa. Die genauen Umstände des Unfalls von van't Hoff blieben vorerst unklar. Live-Bilder zeigten, dass es bei regennasser Strecke und schlechter Sicht zu dem Unfall kam, als ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Laut der niederländischen Zeitung "AD" drehte sich van't Hoff mit seinem Wagen und wurde anschließend von einem anderen Auto getroffen.

Formel 1 reagiert geschockt

Die schockierende Nachricht erreichte auch die Formel 1 am Rande des Großen Preises von Österreich in Spielberg. "Wir sind sehr traurig über die heutige Nachricht vom Tod von Dilano van 't Hoff in Spa-Francorchamps", erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. "Dilano starb, während er seinen Traum verfolgte, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Unsere Gedanken sind zusammen mit der gesamten Motorsportgemeinschaft bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Unfall erinnert an tödlichen Unfall von 2019

Im August 2019 war es bei einem Formel-2-Rennen in Spa zu einem ähnlichen Unfall gekommen, bei dem der Franzose Anthoine Hubert ums Leben kam. Dies führte zu einer erneuten Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen in Spa.

Vor dem Formel-2-Rennen am Samstagmittag in Spielberg, bei dem auch MP Motorsport mit einem eigenen Team vertreten war, wurde eine Schweigeminute abgehalten.

og/fab (dpa, sid)