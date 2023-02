17.02.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Flugverkehr in Deutschland durch Arbeitskampf stark beeinträchtigt

An mehreren deutschen Airports ist ein ganztägiger Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angelaufen. Betroffen sind auch die großen Drehkreuze Frankfurt und München. Dort wird an diesem Freitag - ebenso wie in Hamburg und Stuttgart - der Passagierverkehr ganz eingestellt. Insgesamt werden voraussichtlich mehr als 2300 Flüge ausfallen. Um in der aktuellen Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hat Verdi Beschäftigte im öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft bei der Luftsicherheit aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.



Selenskyj-Ansprache bei Berlinale

Zum Auftakt der 73. Internationalen Filmfestspiele in Berlin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Filmschaffende und Künstler appelliert, sein Land nach dem russischen Angriff zu unterstützen. In seiner per Videoschalte übertragenen Rede erinnerte er daran, dass Berlin einst durch die Mauer geteilt wurde. Nun wolle Russland die Ukraine mit einer Mauer von Europa trennen, so Selenskyj. Sowohl die Festivalmacher als auch Deutschlands Kulturstaatsministerin Claudia Roth sicherten der Ukraine Solidarität zu. Die Berlinale zählt mit Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals. Insgesamt 19 Produktionen laufen diesmal im Wettbewerb um den Goldenen Bären.



Münchner Sicherheitskonferenz beginnt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz. Eröffnet wird dieses wichtige diplomatische Treffen ebenfalls mit einer Videoansprache des ukrainischen Präsidenten. Nach Wolodymyr Selenskyj werden Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron in der süddeutschen Metropole sprechen. Politiker und Experten aus 96 Ländern nehmen an der Münchener Sicherheitskonferenz teil, die bis Sonntag dauert. Die russische Führung ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen.



Baerbock wirbt für Reform der EU-Außenpolitik

Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine setzt sich Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock für tiefgreifende Reformen in der Europäischen Union ein. Genau jetzt sei der Moment, die gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik zu stärken, sagte die Grünen-Politikerin in Stuttgart. Die Bundesaußenministerin pocht auf mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip in der EU. Einzelne Mitgliedsstaaten hätten etwa bei Menschenrechtsfragen, so Baerbock, in den vergangenen Monaten immer wieder eine starke gemeinsame europäische Haltung verhindert. Das könne sich die EU nicht länger leisten.



Zwei weitere Erdbebenopfer lebend geborgen

Rettungskräfte in der Türkei haben nach eigenen Angaben erneut zwei Männer aus den Trümmern retten können. Die beiden seien in der Stadt Antakya 260 Stunden nach dem Erdbeben befreit worden, berichtet der staatsnahe Sender CNN Türk. In der Regel gelten die Überlebenschancen von Menschen als gering, die mehr als 72 Stunden verschüttet sind. Derweil ist nach Angaben der südtürkischen Ärztekammer der Zugang zu sauberem Trinkwasser gefährdet. Leitungswasser könne womöglich durch Vermischung mit Abwässern verseucht sein, sagte der Chef der Ärztekammer, Selahattin Mentes, der Deutschen Presse-Agentur.



Trauer um Leichtathlet Tim Lobinger

Im Alter von 50 Jahren ist der frühere Stabhochspringer Tim Lobinger seinem schweren Krebsleiden erlegen. Der Sender RTL und die "Bild"-Zeitung zitierten aus einem Statement der Familie. Demnach ist Lobinger am Donnerstag in München "im engen Kreise friedlich eingeschlafen". Bei dem einstigen Weltklasse-Athleten war 2017 Blutkrebs diagnostiziert worden. Er übersprang 1997 in Köln unter freiem Himmel als erster Deutscher die Sechs-Meter-Marke. 1998 wurde Lobinger in Valencia Hallen-Europameister, 2003 in Birmingham Hallen-Weltmeister.