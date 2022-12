14.12.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Kiew meldet Drohnenangriffe

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Morgen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Verwaltungsgebäude im Zentrum beschädigt worden, teilten die Stadtbehörden mit. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gelang es den Luftabwehrsystemen, zehn Shahed-Drohnen abzuschießen. Russland setzt diese im Iran hergestellten unbemannten Fluggeräte im Krieg gegen die Ukraine ein. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.



EU-Parlament verleiht Sacharow-Preis an ukrainisches Volk

Das Europaparlament verleiht an diesem Mittwoch in Straßburg den renommierten Sacharow-Preis an das ukrainische Volk. Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach Parlamentsangaben per Video zu der feierlichen Sitzung zugeschaltet werden. Entgegennehmen werden den Preis drei Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren. Der Preis wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen.



Links-Rechts-Regierungskoalition in Dänemark steht

Dänemark wird künftig von einer Links-Rechts-Koalition unter Leitung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen regiert. Sechs Wochen nach der vorgezogenen Parlamentswahl einigten sich Frederiksens Sozialdemokraten mit den Liberalen und der Moderaten-Partei auf ein gemeinsames Programm. Man wolle mehr Menschen in Arbeit bringen, Reformen anstoßen und hohe Klimaziele erreichen. Die drei Parteien, die zusammen über 89 von 179 Sitzen im Parlament verfügen, wollen die Details ihrer Zusammenarbeit an diesem Mittwoch in Kopenhagen vorstellen.



Viele Tote nach Unwettern in der Demokratischen Republik Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind nach heftigen Regenfällen mehr als 120 Menschen durch Erdrutsche getötet worden. Das bestätigte das Innenministerium. Allein in der Hauptstadt Kinshasa starben nach Angaben von Regierungschef Jean-Michel Sama Lukonde 55 Menschen. Auch die Hauptversorgungsstraße sei stark beschädigt und bleibe für mindestens drei Tage komplett gesperrt. Viele der zerstörten Häuser in Kinshasa waren ohne Baugenehmigung gebaut worden. Außerdem ist das Abwasser- und Kanalsystem der 15 Millionen-Metropole bei Starkregen überfordert.



US-Präsident Joe Biden unterzeichnet Gesetz zur Homo-Ehe

US-Präsident Joe Biden hat bei einer Zeremonie vor dem Weißen Haus in Washington das sogenannte "Respect for Marriage"-Gesetz unterzeichnet. Vor Tausenden von begeisterten Mitgliedern der LGBTQ-Community sagte er, das Gesetz sei ein wichtiger Schritt hin zu Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Das Gesetz verpflichtet die 50 Bundesstaaten der USA dazu, in einem anderen Teilstaat geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. 70 Prozent der amerikanischen Bevölkerung befürworten die sogenannte Homo-Ehe, konservative religiöse Gruppen lehnen sie dagegen ab.



US-Komiker Adam Sandler erhält Mark-Twain-Preis für Humor

Der US-Komiker und Schauspieler Adam Sandler bekommt den diesjährigen Mark-Twain-Preis für Humor. Sandler habe Charaktere geschaffen, die zum Lachen, Weinen und zu Lachtränen geführt hätten, so die Präsidentin des John F. Kennedy Centers for the Performing Arts, Deborah Rutter. Der 56-Jährige, der in den 1990er-Jahren durch die Comedyshow "Saturday Night Live" bekannt wurde, hatte mit Filmkomödien wie "50 erste Dates", "Spanglish" oder "Der Chaos-Dad" Erfolg. Die seit 1998 zu Ehren des großen Humoristen Mark Twain verliehene Auszeichnung soll bei einer Gala am 19. März überreicht werden.