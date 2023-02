13.08.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Autor Salman Rushdie nach Attentat schwer verletzt

Nach dem Attentat auf Salman Rushdie bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York am Freitag befindet sich der international bekannte indisch-britische Schriftsteller weiter auf der Intensivstation. Nach Auskunft seiner Ärzte wird der 75-Jährige künstlich beatmet. Es sehe nicht gut aus, sagte sein Agent, Andrew Wylie. Rushdie habe eine verletzte Leber, es seien Nerven in einem Arm durchtrennt worden und er werde vermutlich auf einem Auge blind werden. Den Angriff mit einem Messer hatte ein 24 Jahre alter Mann aus New Jersey verübt. Er wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen. Sein Motiv ist noch unklar.

US-Kongress verabschiedet Klima- und Sozialpaket

Nach dem US-Senat hat jetzt auch das Repräsentantenhaus das Klima-, Sozial- und Steuerpaket der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden verabschiedet. 220 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 207 dagegen. Die Sprecherin der Kongresskammer, Nancy Pelosi, sprach von einem wichtigen Sieg für Amerikas Familien. Das Gesetzespaket sieht Ausgaben von 430 Milliarden Dollar und neue Steuereinnahmen von rund 740 Milliarden Dollar vor. Für Biden ist das Gesetz, das als das größte Klimapaket in der Geschichte der Vereinigten Staaten gilt, ein wichtiger Erfolg vor den Zwischenwahlen am 8. November. Dann wollen die Demokraten ihre Mehrheit in beiden Kongresskammern gegen die Republikaner verteidigen.

FBI findet bei Razzia in Trump-Anwesen Geheimdokumente

Bei der Razzia im Anwesen Mar-a-Lago in Florida von Ex-US-Präsident Donald Trump haben Ermittler nach Angaben des Justizministeriums zahlreiche Geheimdokumente sichergestellt. Unter den Datensätzen, die in 30 Kisten abtransportiert wurden, sollen einige mit der höchsten Geheimhaltungsstufe "Top Secret" gewesen sein. Darüber hinaus prüft das Ministerium laut einem Sprecher den Vorwurf, Trump habe gegen das Spionagegesetz verstoßen. Der 76-Jährige warf seinem Nachfolger, dem Demokraten Joe Biden, vor, er instrumentalisiere die Justiz, um Trump an einer möglichen Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 zu hindern.:

Ukraine will Milliarden-Darlehen vom IWF

Die Ukraine wirbt weiter um Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Ein Darlehen von fünf Milliarden Dollar könne dem Land helfen, das Vertrauen anderer Geldgeber zu stützen, sagte Oleh Ustenko, Chef-Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Nachrichtenagentur Reuters. Entsprechende IWF-Hilfen für rund 18 Monate könnten als Grundlage eines weiter gehenden Unterstützungspakets von 15 bis 20 Milliarden Dollar dienen. - Die Ratingagenturen S&P und Fitch sehen die Ukraine bei der Bedienung ihrer Fremdwährungsschulden vor einem Zahlungsausfall. Beide senkten ihre Bonitätsnoten für in ausländischen Währungen aufgenommene Schulden des Landes auf den zweitschlechtesten Wert. :

Naturschützer sprechen von ökologischer Katastrophe an der Oder

Das massenhafte Fischsterben in der Oder versetzt Naturschützer im Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland in Alarm. Sie sprechen von einer ökologischen Katastrophe. Nach Aussage von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki wurde das Fischsterben offenbar durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst. "Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen", sagte Morawiecki in einer Videobotschaft. Der Ministerpräsident entließ den Chef der Wasserbehörde und den Leiter der Umweltbehörde - sie sollen zu langsam reagiert haben. Nach wie vor ist unklar, was genau das Fischsterben verursacht hat. Die Laboruntersuchungen dauern an.:

Amokläufer in Montenegro tötet zehn Menschen

Bei einem Amoklauf in der Stadt Cetinje in Montenegro sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Ein 34-Jähriger hatte zunächst eine Frau und ihre beiden Kinder, die bei ihm im Haus als Mieter lebten, erschossen. Danach ging er auf die Straße und schoss mit einem Jagdgewehr wahllos auf Passanten. Sieben Menschen wurden getötet, sechs weitere verletzt. Nach Krankenhaus-Angaben schweben drei von ihnen in Lebensgefahr. Der Amokläufer wurde von einem Passanten erschossen. Das Motiv für die Bluttat in Montenegro ist völlig unklar. Medien berichteten von einem Familienstreit.