13.03.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Peking will sein Militär stärken

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will das chinesische Militär zu einer "Großen Mauer aus Stahl" machen. In einer Rede zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Präsident in Peking, die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee solle vorangetrieben werden. Damit sollten wirksam die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gesichert werden. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA hatte der Volkskongress zuvor eine starke Steigerung der Verteidigungsausgaben in diesem Jahr um 7,2 Prozent gebilligt.



Rüstungsimporte europäischer Staaten stark gestiegen

Infolge des Ukraine-Kriegs haben sich die Rüstungsimporte in Europa 2022 nahezu verdoppelt. Ein neuer Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI weist im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs um 93 Prozent aus. Die Ukraine stieg zum drittgrößten Waffenimporteur weltweit auf. Nur Katar und Indien importierten im vergangenen Jahr noch mehr Waffen.



Klitschko würdigt Deutschlands Unterstützung für die Ukraine

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat die Hilfe Deutschlands im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland gelobt. Die Bundesrepublik sei einer der größten Unterstützer seines Landes, dafür bedanke er sich noch einmal, sagte Klitschko dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich forderte er mehr Tempo bei weiteren Waffenlieferungen. Die Regierung in Berlin treffe ihre Entscheidungen diesbezüglich viel zu langsam, kritisierte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt.



Warnstreik stört Flugverkehr in Deutschland

Am Hauptstadt-Flughafen Berlin-Brandenburg und an den norddeutschen Airports Hamburg, Hannover und Bremen sind Beschäftigte in einen Warnstreik getreten. Reisende müssen sich auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle einstellen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Allein am Berliner Flughafen wurden rund 200 Abflüge gestrichen. Verdi reagiert mit den Warnstreiks auf erfolglose Tarifverhandlungen.



Deutscher Film räumt bei den Oscars ab

Die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues" ist mit insgesamt vier Oscars der zweiterfolgreichste Film bei den diesjährigen Oscars in Los Angeles. Auf der 95. Verleihung des Filmpreises prämierte die Jury das Antikriegsdrama unter anderem als besten internationalen Film. Mit sieben Oscars gingen die meisten Preise des Abends an das Fantasy-Abenteuer "Everything Everywhere All At Once", darunter für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh. Bester Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser für seine Rolle in "The Whale". Die Kostümbildnerin Ruth E. Carter ist zudem die erste Schwarze Frau, die mit zwei Goldjungen nach Hause geht.



Schriftsteller Kenzaburo Oe ist gestorben

Der japanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe ist tot. Er starb bereits am 3. März im Alter von 88 Jahren, wie sein Verleger mitteilte. Oe erhielt 1994 den Nobelpreis. In seinem Werk befasste er sich unter anderem mit dem Pazifismus und mit seinem behinderten Sohn. Er nutzte seine Prominenz auch dafür, gegen Nuklearwaffen und Atomkraft zu protestieren.