13.01.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Finnland erwägt Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine

Finnland signalisiert vorsichtige Bereitschaft, der Ukraine Leopard-2-Kampfpanzer zu überlassen. Sollte es in dieser Hinsicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen zur Unterstützung der Ukraine geben, werde ein Beitrag Finnlands benötigt, sagte Präsident Sauli Niinistö der Nachrichtenagentur STT. Finnland sei aber in einer besonderen Position, da es noch nicht NATO-Mitglied sei und direkt an Russland grenze. Wenn Panzer an Kiew übergeben würden, könne der finnische Beitrag daher nicht sonderlich groß sein. Finnland hat mehr als 200 Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion.



US-Sonderermittler soll Fund geheimer Dokumente bei Biden untersuchen

US-Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler damit beauftragt, den Fund vertraulicher Dokumente in einem ehemaligen Büro und im Privathaus von Präsident Joe Biden zu untersuchen. Der Ex-Bundesstaatsanwalt Robert Hur werde prüfen, ob Gesetze verletzt wurden, sagte Garland. Die Papiere seien "unabsichtlich verlegt" worden, erklärte Bidens Rechtsberater Richard Sauber. Garland hatte bereits im November einen anderen Sonderermittler im Zusammenhang mit vertraulichen oder geheimen Dokumenten ernannt, die bei Ex-Präsident Donald Trump gefunden worden waren.



Baerbock in Äthiopien: Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Vergewaltigungen in Konflikten und Kriegen wie in Äthiopien und der Ukraine als Kriegsverbrechen verurteilt. Der Schutz von Zivilisten sei auch in bewaffneten Konflikten das oberste Gebot, sagte die Grünen-Politikerin bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna und den äthiopischen Ministern für Außen und Justiz, Demeke Mekonnen und Gedion Timotheos. Baerbock und Colonna bezeichneten die Lage in Äthiopien nach dem Friedensabkommen mit der Volksbefreiungsfront von Tigray vom November als ermutigend.



Räumung des Dorfs Lützerath zu großen Teilen abgeschlossen

Die Polizei hat gegen den Widerstand von Klimaaktivisten einen großen Teil des besetzten Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier geräumt. Der Widerstand war allerdings beträchtlich. Teilweise hatten sich Aktivisten festgekettet. Polizisten wurden erneut mit Pyrotechnik, Steinen und Farbbeuteln beworfen. Eine Beamtin wurde am Bein verletzt. Am zweiten Tag der Räumung wurde ein Polizeiauto angezündet. Die Polizei fand derweil Tunnel und unterirdische Gänge. In mindestens einer "Bodenstruktur" seien Menschen verschanzt, teilte Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach mit.



Zweitägige Präsidentschaftswahl in Tschechien läuft an

In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babis, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuse Nerudova hin. Es wird damit gerechnet, dass die Entscheidung erst in einer Stichwahl in zwei Wochen fällt. Der 78-jährige Amtsinhaber Milos Zeman darf nach zwei Wahlperioden nicht erneut kandidieren. Seine letzte Amtszeit endet im März.



Lisa Marie Presley gestorben

Die US-Sängerin Lisa Marie Presley ist tot. Die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 54 Jahren in Kalifornien. Kurz zuvor war sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie ihre Mutter Priscilla Presley in Online-Netzwerken mitteilte. Laut US-Medienberichten erlitt Lisa Marie Presley in ihrem Haus einen Herzstillstand. Die Sängerin veröffentlichte insgesamt drei Alben. Schlagzeilen machte sie außerdem durch ihre anderthalbjährige Ehe mit Popsänger Michael Jackson.