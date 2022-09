13 Tote nach Schüssen in russischer Schule

Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist auf 13 gestiegen. Darunter seien sieben Kinder, teilte das nationale Ermittlungskomitee mit. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte am Morgen zunächst von sechs Toten und 20 Verletzten gesprochen. Die Ermittlungsbehörde erklärte nun, dass es 21 Verletzte gebe, darunter 14 Kinder und sechs Erwachsene.

Die Ermittler bestätigten zudem die Angaben des russischen Innenministeriums, wonach der mutmaßliche Schütze Suizid beging. Bei dem Mann soll es sich um einen 34-jährigen früheren Schüler der Schule handeln, der während der Tat einen schwarzen Pullover "mit Nazi-Symbolik" getragen und sein Gesicht vermummt habe. Man wolle nun überprüfen, ob er "neofaschistischen Positionen und der Nazi-Ideologie anhing".

Russlands Staatschef Wladimir Putin bezeichnete das Attentat bereits als "Terrorangriff" und den mutmaßlichen Täter als Angehörigen einer "neofaschistischen Gruppe". Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow hat der Präsident zudem mit der regionalen Führung und Regierungsmitgliedern gesprochen, die sich um die Betreuung der Verletzten kümmern sollen. Das Zivilschutzministerium fliege Ärzte, Psychologen und andere Spezialisten in die Region Udmurtien.

Besorgte Menschen warten hinter der Absperrung auf Neuigkeiten zu dem Angriff

Das rund 1200 Kilometer östlich von Moskau gelegene Ischewsk ist die Hauptstadt der russischen Republik Udmurtien und hat fast 650.000 Einwohner. Die Großstadt liegt westlich vom Ural, das den europäischen und den asiatischen Teil Russlands trennt.

Schusswaffenangriffe waren früher selten in Russland. In den vergangenen Jahren nahmen sie allerdings zu. Staatschef Putin hatte von einem aus den USA importierten Phänomen gesprochen und derartige Gewalttaten als Nebeneffekt der Globalisierung kritisiert.

Im April hatte ein Mann in einer Grundschule in der Region Oljanowsk zwei Kinder und eine Lehrerin erschossen, bevor er Suizid beging. 2018 waren bei dem Schusswaffenangriff eines Schülers in einer Oberschule in Kertsch auf der annektieren Halbinsel Krim 19 Menschen getötet worden.

kle/nob/djo (afp, dpa, rtre)