12.06.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

SIPRI: Die Atommächte rüsten weiter auf

Die Atomwaffenstaaten der Erde stärken ihre nuklearen Arsenale. Das geht aus dem Jahresbericht des unabhängigen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach verringerte sich zwar der globale Bestand der Atomsprengköpfe um knapp 200 auf schätzungsweise 12.512. Dafür stieg jedoch die Zahl der einsatzfähigen Atomwaffen, und zwar um 86 auf schätzungsweise 9576. SIPRI-Direktor Dan Smith sagte in der schwedischen Hauptstadt, dass der lange Zeitraum der weltweit zurückgehenden Zahl von Nuklearwaffen zu Ende gehe. Wörtlich sprach der Friedensforscher von einer „der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte“.

Luftwaffenübung „Air Defender“ beginnt

An diesem Montag beginnt die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO - das Manöver „Air Defender 2023“. Die Übung unter deutscher Führung findet bis zum 23. Juni hauptsächlich im deutschen Luftraum statt. 25 Nationen sowie die NATO nehmen daran teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Unterschiedliche Einschätzungen gibt es zu möglichen Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs. Der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, sagte, Verspätungen würden sich maximal im Minutenbereich bewegen.

Neue Partei „Europa Jetzt!“ liegt in Montenegro vorn

Die neue reformorientierte Bewegung „Europa Jetzt!“ (PES) hat nach Berechnungen von Wahlforschern die Parlamentswahl in Montenegro gewonnen. Nach Auszählung fast aller Wahllokale kam sie auf 26 Prozent der Stimmen und erhält 24 von 81 Mandaten, wie das Wahlforschungsinstitut CDT in Podgorica erklärte. Zweitstärkste Kraft wurde die ehemalige Präsidentenpartei DPS. Sie bekam 23 Prozent der Stimmen und kann mit 21 Mandaten rechnen. Mit dem endgültigen Wahlergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. „Europa Jetzt!“ war als Favoritin in die Wahl gegangen. Um künftig regieren zu können, wird sie jedoch Partner brauchen.

Brücke einer wichtigen US-Autobahn ist eingestürzt

In Philadelphia ist ein erhöhtes Teilstück der I-95 nach einem Brand eingestürzt. Verletzte gab es offenbar nicht. Unter der Autobahn war ein Tankwagen in Flammen aufgegangen. Der Verkehr auf der achtspurigen Autobahn, der wichtigsten Nord-Süd-Autobahn an der Ostküste, ist in beiden Richtungen gesperrt. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, die Sperrung der I-95 werde „erhebliche Auswirkungen“ auf die Region und die Stadt Philadelphia haben. US-Präsident Joe Biden wurde über den Einsturz informiert.

Djokovic feiert Grand-Slam-Rekord

Novak Djokovic hat in Paris seinen 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Damit hält er den alleinigen Rekord im Herrentennis. Der 36 Jahre alte Serbe bezwang im Finale der French Open den Norweger Casper Ruud mit 7:6, 6:3 und 7:5. Vor den Augen von Football-Ikone Tom Brady und Fußball-Superstars wie Kylian Mbappé triumphierte Djokovic in seinem siebten Endspiel beim Sandplatzklassiker im Stade Roland Garros zum dritten Mal. Djokovic ließ mit Grand-Slam-Titel Nummer 23 den Spanier Rafael Nadal hinter sich.