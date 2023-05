Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Freitag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.

Um Mitternacht Washingtoner Zeit lief ein Gesetz zur beschleunigten Abschiebung von Migranten aus den USA aus. An der US-Grenze zu Mexiko wird mit einer großen Menge an Migranten in der nächsten Zeit gerechnet.