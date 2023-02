11.11.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Vereinigte Staaten rüsten Ukraine weiter auf

Die USA stellen der Ukraine im Zuge neuer Militärhilfen erstmals das mobile Luftabwehrsystem "Avenger" zur Verfügung. Zunächst würden davon vier Stück und die dazugehörigen "Stinger"-Raketen geliefert, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Angesichts der russischen "brutalen Luftangriffe auf zivile und kritische Infrastruktur in der Ukraine" seien zusätzliche Luftabwehrfähigkeiten von größter Bedeutung, betonte eine Pentagon-Sprecherin. Mit dem neuen Hilfspaket steigen die US-Militärhilfen für die Ukraine seit Kriegsbeginn Ende Februar auf mehr als 18,6 Milliarden Dollar.



Selenskyj vermeldet militärische Erfolge

Die Ukraine hat nach eigener Darstellung zahlreiche Ortschaften im Süden des Landes zurückerobert. 41 Orte seien von der russischen Besatzung "befreit" worden, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache. Russland hatte am Donnerstag verkündet, mit dem Rückzug seiner Truppen aus der südukrainischen Großstadt Cherson begonnen zu haben. Die gleichnamige Region ist seit Wochen Schauplatz einer umfassenden ukrainischen Gegenoffensive.



Belgischer Polizist stirbt nach Messerattacke

Nach einem Messerangriff auf Polizisten im Großraum Brüssel hat die auch für Terrorismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es bestehe der Verdacht auf ein entsprechendes Motiv, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Von den zwei attackierten Streifenbeamten wurde einer getötet, der andere verletzt. Ein zur Verstärkung herbeigerufener Polizist habe den mutmaßlichen Täter "außer Gefecht gesetzt", meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Der Mann wurde festgenommen.



Elon Musk warnt vor Twitter-Pleite

Kurz nach seiner Übernahme des Onlinedienstes Twitter schließt Tech-Milliardär Elon Musk eine Insolvenz der Plattform nicht aus. Im kommenden Jahr könnte ein riesiges Loch in der Bilanz klaffen, warnte er laut Medienberichten bei einem Auftritt vor Mitarbeitern. Sollte Twitter nicht mehr Geld einnehmen, als der Onlinedienst ausgebe, drohe die Pleite. Nach der Übernahme hatte Musk einen Umsatzeinbruch durch das Fernbleiben großer Anzeigenkunden beklagt. Sie sorgen sich, dass ihre Werbung neben fragwürdigen Tweets auftauchen könnte, wenn Twitter - wie angekündigt - seine Regeln für Inhalte lockern sollte.



Bundestagswahl soll in Teilen Berlins wiederholt werden

Wegen zahlreicher Pannen soll in Teilen der Hauptstadt Berlin die Bundestagswahl vom vergangenen Jahr wiederholt werden. Das beschloss das Parlament in der Nacht zum Freitag. Es folgte damit einer entsprechenden Empfehlung seines Wahlprüfungsausschusses. In insgesamt 431 Berliner Wahlbezirken sollen die Bürgerinnen und Bürger demnach erneut die Erst- und Zweitstimme abgeben. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass dieser Bundestagsbeschluss noch vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird. Deshalb ist unklar, wann die Teilwiederholung der Wahl tatsächlich stattfinden wird.



Bundestag beschließt neues Triage-Gesetz

Der Deutsche Bundestag hat die Rechte behinderter Menschen bei sogenannten Triage-Entscheidungen gestärkt. Die vom Parlament in Berlin beschlossene Neuregelung gilt für Extremsituationen, in denen nicht genügend intensivmedizinische Kapazitäten zur Verfügung stehen. Im Kern stellt das Gesetz nun klar, dass allein die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit lebensbedrohlich erkrankter Menschen den Ausschlag zur entsprechenden Behandlung geben darf. Die Bundesregierung kam mit der Neuregelung einer Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts nach.