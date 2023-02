11.08.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Selenskyj ruft zu Widerstand in besetzten Gebieten auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete in seinem Land zum Widerstand aufgerufen. In seiner täglichen Videoansprache sagte er, die Menschen sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder zu Kollaborateuren übermitteln. Zu den jüngsten Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt auf der Halbinsel Krim erklärte Selenskyj, dort seien auf einen Schlag neun russische Kampfflugzeuge zerstört worden. Die genaue Ursache der Explosionen ist weiter unklar.



Kohleembargo gegen Russland ist in Kraft

Die EU-Staaten dürfen ab sofort keine Kohle mehr aus Russland importieren. In der vergangenen Nacht endete die Übergangsfrist für das Embargo, das die EU im April beschlossen hatte. Damit sich die Industrie auf das Einfuhrverbot einstellen konnte, hatten sich die Mitgliedsstaaten damals auf eine Frist von 120 Tagen geeinigt. Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter zu schwächen. Nach Angaben der EU-Kommission von April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht Milliarden Euro pro Jahr für Russland bedeuten.



Zahl der Toten nach Anschlag in Mali gestiegen

Nach dem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten auf Streitkräfte im afrikanischen Krisenstaat Mali ist die Zahl der getöteten Soldaten auf 42 gestiegen. Das geht aus einem von der malischen Armee veröffentlichten Dokument hervor. Der Angriff ereignete sich nach Militärangaben in der Stadt Tessit nahe der Grenzen zu Burkina Faso und zum Niger. Zunächst war von 17 getöteten Soldaten die Rede gewesen. Das Militär machte die Organisation "Islamischer Staat in der Großen Sahara", einen Ableger der Dschihadistenmiliz IS, für die Tat verantwortlich. In der Region bekämpfen sich IS- und Al-Kaida-nahe Gruppierungen.



Hilfswerk: Viele Kinder in Afghanistan hungern

Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban leiden viele afghanische Kinder unter Hunger und psychischer Belastung. Wie die Kinderrechtsorganisation Save the Children mitteilte, gaben 97 Prozent von 1450 Familien an, ihre Kinder nicht ausreichend ernähren zu können. Besonders betroffen seien Haushalte, die von Frauen geführt werden. Mehr als ein Viertel aller befragten Mädchen zeigten Anzeichen von Depressionen, bei den Jungen seien es 16 Prozent. Die Staatengemeinschaft müsse mehr humanitäre Hilfe leisten und die afghanische Wirtschaft stützen, erklärte Save the Children.



Tschechiens Senat stimmt NATO-Norderweiterung zu

In Tschechien hat der Senat - das Oberhaus des Parlaments - die Norderweiterung der NATO praktisch einstimmig gebilligt. So stimmten alle 66 anwesenden Senatoren für den Beitritt Schwedens. Für den Beitritt Finnlands votierten 64 von 65 anwesenden Abgeordneten. Ein Senator enthielt sich der Stimme, begründete dies anschließend aber mit einem Irrtum. Nach dem Oberhaus muss noch das Abgeordnetenhaus zustimmen, was für Ende August erwartet wird. Dies gilt als Formsache. Die Erweiterung des Militärbündnisses muss von allen 30 NATO-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.



Großbrand in kubanischem Treibstofflager unter Kontrolle

In Kuba ist der Großbrand in einem Treibstofflager im Westen des Landes nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Der wohl größte Brand in der Geschichte Kubas war am vergangenen Freitag durch einen Blitzschlag in einen Tank ausgelöst worden. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, rund 120 Personen wurden verletzt. Spezialisten aus Mexiko und Venezuela unterstützen die Löscharbeiten. Mehrere Einsatzkräfte werden noch vermisst. Bis der Brand endgültig gelöscht ist, könnten laut Feuerwehr noch einige Tage vergehen.



Real Madrid gewinnt europäischen Supercup

Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt hat das Duell um den UEFA-Supercup gegen Real Madrid verloren. Der Bundesligist unterlag dem Champions-League-Sieger aus Spanien bei der Partie in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit 0:2. Die Tore für Madrid erzielten der frühere FC-Bayern-Spieler David Alaba und Karim Benzema. Für Real ist es bereits der fünfte Supercup-Gewinn.