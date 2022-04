Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Montag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.

In zwei Wochen treten der Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen gegeneinander in einer Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich an.