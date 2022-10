11 Geheimtipps für Griechenland

Santorini - entspannt in der Nachsaison

In den Sommermonaten waren die bei Touristen beliebten Inseln wie Rhodos, Kreta oder Santorini (Foto) ausgebucht. Jetzt, in der Nachsaison, hat man beste Chancen, die Inseln endlich einmal ohne Menschenmassen zu erleben. Und es gibt noch viel mehr Orte - sowohl Inseln als auch auf dem Festland - wo man jetzt das ursprüngliche Griechenland in vollen Zügen genießen kann.