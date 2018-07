11 Begriffe, die jeder im deutschen Sommer braucht

Wichtige deutsche Begriffe für die Sommerzeit

Urlaubsreif

Wenn draußen die Sonne lockt und drinnen die Büroluft stockt, ist es wieder so weit: Der hart arbeitende Deutsche ist urlaubsreif. Reif wie eine Sommerfrucht lässt er sich zum langen Sommerurlaub vom Bürostuhl in den Liegestuhl plumpsen. Ob der am Meer, an einem See oder in den Bergen aufgestellt wird, ist einerlei - für eine richtige Arbeitspause bleibt der Laptop aber wohl besser Zuhause