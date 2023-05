10.05.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Tote bei Angriff auf Synagoge in Tunesien

Bei einem Angriff auf die La-Ghriba-Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba wurden zwei Besucher und ein Wachmann getötet, wie das Innenministerium des nordafrikanischen Landes mitteilte. Nach der Tat wurde der Angreifer, selbst ein Wachmann, von Sicherheitskräften erschossen. In der Synagoge findet in diesen Tagen die Pilgerfahrt zum jüdischen Fest Lag Baomer statt, zu dem jedes Jahr viele Gläubige aus Israel und anderen Ländern anreisen. 2002 war die älteste Synagoge Afrikas Ziel eines Anschlags von Al-Kaida-Terroristen. Damals wurden 20 Menschen getötet, darunter 14 deutsche Touristen.



Trump wegen sexueller Nötigung verurteilt

In einem Zivilprozess ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump wegen eines sexuellen Übergriffs und wegen Verleumdung verurteilt worden. Eine Geschworenenjury in New York entschied, dass Trump fünf Millionen Dollar Entschädigung und Strafe an die Schriftstellerin E. Jean Carroll zahlen muss. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. Die heute 79-jährige Klägerin Carroll wirft Trump vor, sie Mitte der 1990er Jahre in der Umkleidekabine eines Kaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Er bestreitet das. Er trat im Prozess nicht auf, erklärte aber an Eides statt, die Anschuldigungen seien erfunden.



Bund und Länder treffen zum Migrationsgipfel zusammen

Bund und Länder suchen heute bei einem Spitzentreffen in Berlin nach Lösungen im Streit über die Aufteilung der Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen. Weil vor allem die Städte und Gemeinden unter der finanziellen Last ächzen, fordern die Länder einen höheren Anteil des Bundes. Dieser will aber nicht mehr Geld als vorgesehen zuschießen, weil er sich aus seiner Sicht bereits überproportional an den Kosten beteiligt. Zudem will er insbesondere über schnellere Asylverfahren und Abschiebungen sprechen. Vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz waren die Fronten verhärtet.



USA kündigen weitere Militärhilfe für Kiew an

Die US-Regierung hat neue militärische Unterstützungen für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Rüstungsgüter stammen dieses Mal nicht aus Beständen des US-Militärs, sondern werden aus der Industrie bezogen. Bei dem neuen Paket gehe es nicht nur darum, den kurzfristigen Bedarf der ukrainischen Streitkräfte zu decken, sondern auch darum, die Verteidigungsfähigkeit des Landes langfristig zu stärken, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russischen Streitkräfte.



Französischer Journalist stirbt bei Raketenangriff in Ostukraine

In der Nähe der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist der Videojournalist Arman Soldin getötet worden, er arbeitete für die französische Nachrichtenagentur AFP. Sein Team sei mit ukrainischen Soldaten unterwegs gewesen, als es unter russischen Beschuss geriet, teilte AFP mit. Soldin starb dabei, die übrigen vier Mitglieder des Teams blieben unverletzt. AFP-Reporter sind regelmäßig in der Region, um über die Kämpfe zu berichten. Der in Sarajevo geborene Soldin gehörte zum ersten Reporterteam der Agentur, das am Tag nach dem Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 entsandt wurde.



Diplomatische Annäherung zwischen Syrien und Saudi-Arabien

Nach elf Jahren diplomatischer Eiszeit kündigen Saudi-Arabien und Syrien an, ihre diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land wieder zu eröffnen. Zunächst gab das saudi-arabische Außenministerium die Wiederaufnahme der Arbeit seiner diplomatischen Delegation in Damaskus bekannt. Kurz darauf meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana die gleiche Absicht der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad. Am Sonntag hatte bereits die Arabische Liga das zuvor wegen des Bürgerkriegs jahrelang international weitgehend isolierte Syrien wieder aufgenommen.