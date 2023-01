10.01.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt Soldaten in Soledar

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Soldaten in der umkämpften Stadt Soledar im Osten der von Russland beanspruchten Region Donezk für ihren Einsatz gedankt. Dank ihnen hätte die Ukraine "zusätzliche Zeit gewonnen", so der Staatschef in seiner allabendlichen Videobotschaft. Pro-russische Separatisten hatten am Montag die Einnahme des nahe Soledar gelegenen Dorfs Bachmutske vermeldet. Die russische Söldnergruppe Wagner erklärte hingegen, ihre Kämpfer hätten das Dorf schon im Dezember "befreit". Diese Angaben ließen sich zunächst jedoch nicht unabhängig verifizieren.



FDP-Delegation mit Taiwans Präsidentin zusammengetroffen

Angesichts der militärischen Drohungen Chinas hat sich Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für die Unterstützung Deutschlands für ihr Land bedankt. Bei einem Treffen mit einer Delegation von FDP-Politikern in Taipeh sagte Tsai, Demokratien müssten "Seite an Seite stehen". Auch begrüßte sie, dass die Bundesrepublik der Sicherheit in der Taiwanstraße große Aufmerksamkeit schenke. Die Meerenge trennt Taiwan vom chinesischen Festland. Der FDP-Vizevorsitzende Johannes Vogel bekräftigte, dass Deutschland zwar den "Ein-China-Grundsatz" unterstütze, aber der Status quo in der Taiwanstraße nur durch gegenseitiges Einverständnis verändert werden könne.



Geheimdokumente in privatem Büro von US-Präsident Biden entdeckt

In einem Büro von US-Präsident Joe Biden sollen Medienberichten zufolge geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden sein. Die Dokumente seien beim Ausräumen von Büroräumen im Penn Center for Diplomacy and Global Engagement im November in der Hauptstadt Washington gefunden worden, berichteten unter anderem die US-Sender CBS und CNN. Unter den etwa ein Dutzend Dokumenten waren laut CNN auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama.



Tote bei Protesten in Peru

Bei erneuten Protesten gegen die Regierung sind im Süden von Peru erneut viele Menschen ums Leben gekommen. Die Ombudsstelle des Landes meldete neun Tote in der Stadt Juliaca, das Gesundheitsministerium sprach von zwölf Opfern bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Bei den seit mehr als einem Monat anhaltenden Protesten sind schon mehr als 30 Menschen getötet worden. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo.



Belgische Atomkraftwerke dürfen zehn Jahre länger laufen

Die beiden Atomkraftwerke Tihange 3 und Doel 4 in Belgien dürfen zehn Jahre länger laufen als geplant. Darauf haben sich die Regierung von Premierminister Alexander De Croo und der französische Energieversorger Engie nach monatelangen Verhandlungen geeinigt. Die Abschaltung erfolgt nun erst im Jahr 2035. Begründet wird die Verlängerung damit, dass die AKW angesichts des Krieges in der Ukraine zur Sicherung der Energieversorgung gebraucht würden. Belgische Kernkraftwerke sorgen durch Störfälle immer wieder für internationale Besorgnis.



Historische Weltraum-Mission von "Virgin" gescheitert

Die erste von britischem Boden aus durchgeführte Weltraum-Mission ist gescheitert. Wie das Unternehmen Virgin Orbit auf Twitter mitteilte, gab es "eine Unregelmäßigkeit", die verhindert habe, dass die Rakete mit neun Satelliten an Bord die Erdumlaufbahn erreichte. Sie war von einer am Weltraumbahnhof Cornwall gestarteten Boeing 747 in die Luft gebracht worden. Nach dem Ausklinken hatte es dann offenbar Probleme gegeben. Die Satelliten sollten der Wetterbeobachtung sowie militärischen Zwecken dienen. Nähere Informationen sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.