100 Jahre Gucci

Vom kleinen Lederwarengeschäft in Florenz zur weltberühmten Marke. 1921 gründet Guccio Gucci sein Unternehmen. Die tragische Geschichte seiner Familie hat Hollywood verfilmt. Was ist das Erfolgsrezept des Modelabels?

Alle Jahre wieder: Wer hat die schönste Weihnachtsdeko?

In der Adventszeit enthüllen die großen Kaufhäuser in den europäischen Metropolen ihre festlich dekorierten Schaufenster. Lichtkünstler sorgen für weihnachtliche Stimmung. Impressionen aus Paris, Moskau und London.

Abteil mit Aussicht: Der Jacobite Steam Train in Schottland

Euromaxx-Reporterin Hannah Hummel reist mit einer der ältesten Dampfeisenbahnen des Landes durch Schottland. Der Jacobite Steam Train ist berühmt durch die Verfilmungen der Harry Potter-Romane von J. K. Rowling.

Food Secrets: Das Geheimnis des russischen Borschtsch

Borschtsch ist das Nationalgericht in Russland und der Ukraine und ist gerade in kalten Jahreszeiten unverzichtbar zum Aufwärmen. Euromaxx verrät, worauf es bei der Zubereitung der Rote-Bete-Suppe ankommt.

Wie aus Holz Kohle wird - das Handwerk der Köhlerei

Das Köhlern gilt als eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit - und heute nahezu als ausgestorben. Euromaxx-Reporter Hendrik Welling geht bei den letzten ihrer Zunft im Osten Deutschlands in die Lehre.

Sendezeiten:

DW Deutsch

SA 27.11.2021 – 05:30 UTC

SA 27.11.2021 – 10:03 UTC

SA 27.11.2021 – 19:30 UTC

SO 28.11.2021 – 00:30 UTC

SO 28.11.2021 – 04:30 UTC

SO 28.11.2021 – 14:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SA 27.11.2021 – 00:30 UTC

SA 27.11.2021 – 10:03 UTC

SA 27.11.2021 – 13:03 UTC

SA 27.11.2021 – 20:00 UTC

SA 27.11.2021 – 23:00 UTC

SO 28.11.2021 – 02:45 UTC

SO 28.11.2021 – 16:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3