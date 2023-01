10 Oscar-Preisträger, die Filmgeschichte schrieben

Seit der ersten Oscar-Verleihung im Jahr 1929 hat Hollywoods einflussreiche "Academy" Hunderte Filme und Filmschaffende ausgezeichnet. Nicht wenige gerieten schnell in Vergessenheit. Doch einige von ihnen haben die Filmgeschichte verändert. Prämiert als Zeichen der Zeit, haben sie es geschafft, Debatten anzustoßen und gesellschaftliche Veränderungen zu forcieren. Kultur Intensiv stellt zehn prägende Oscar-Preisträger und ihre zeitgeschichtliche Bedeutung vor -

etwa das Südstaaten-Drama "Vom Winde verweht" aus dem Jahr 1939. Der Film ist heute für seine beschönigende Darstellung von Sklaverei und Rassendiskriminierung verpönt. Gleichzeitig ist er jedoch ein Meilenstein der Filmgeschichte: Als erste afroamerikanische Schauspielerin überhaupt erhielt Hattie McDaniel 1940 für ihre Darstellung einen Oscar - und ebnete damit zahlreichen schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen den Weg nach Hollywood. Dennoch sollten die Oscars noch über viele Jahrzehnte eine Veranstaltung vor allem von und für Hollywoods elitären "Inner Circle" sein: männlich, selbstverliebt, weiß.

Erst 2017 schaffte es der Oscar-Preisträger "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins, diese gläserne Decke zu durchbrechen: Die Auszeichnung einer schwulen, schwarzen Coming-of-Age-Geschichte wurde von vielen als Hollywoods Signal für den afroamerikanischen Film gefeiert. Doch natürlich gibt es für Hollywood und die Academy noch immer sehr viel zu tun in Sachen Diversität. Sowohl ethnische Minderheiten als auch Frauen sind nach wie vor stark unterrepräsentiert.

Kaum zu glauben, dass Kathryn Bigelow 2010 die erste Frau war, die jemals einen Regie-Oscar bekommen hat! Ihre Auszeichnung für das Kriegsdrama "The Hurt Locker" brachte Fahrt in die Diskussionen über mehr Gendergerechtigkeit in der Filmproduktion. Die Oscars als Spiegelbild der Gesellschaft: Kultur Intensiv über zehn Filme, die nicht nur unterhalten, sondern das Kino - und vielleicht sogar die Welt - ein kleines bisschen verändert haben.