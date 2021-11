Der 1. FC Nürnberg, von seinen Fans nur "Club" genannt ist ein Traditionsverein. Bis 1987 war der FCN 62 Jahre lang alleiniger Rekordmeister mit neun Titeln, wurde dann jedoch vom FC Bayern München abgelöst.

"Der Club is a Depp", lautet ein beliebtes Sprichwort zum 1. FC Nürnberg, das ausdrücken soll, dass bei den "Cluberern" nicht immer alles nach Plan läuft. So stiegen die Nürnberger 1969 als erster und bislang einziger amtierender Deutscher Meister in der Folgesaison ab.