07.04.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Israel reagiert nach Beschuss mit Gegenangriffen

Als Reaktion auf den Raketenbeschuss vom Donnerstag hat Israel in der Nacht Ziele im Libanon sowie im Gazastreifen angegriffen. Die Armee habe im Nachbarland die "terroristische Infrastruktur" der Hamas zum Ziel genommen, meldete das israelische Militär. Die Armee werde "der Terrororganisation Hamas nicht erlauben, vom Libanon aus zu operieren". Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Nadschib Mikati verurteilte den Raketenbeschuss aus dem Libanon Richtung Israel. Libanesische Einheiten und UN-Friedenstruppen würden ermitteln, um die Täter zu finden, so Mikati. Am Donnerstag waren nach israelischen Militärangaben aus dem Libanon mindestens 36 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden.



Schlechter Umfragewert für Deutschlands Regierung

Die Deutschen sind mit der Arbeit der amtierenden Bundesregierung so unzufrieden wie noch nie. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben. Demnach sagten sieben von zehn Befragten, dass sie mit dem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP zurzeit wenig bis gar nicht zufrieden sind. Als Probleme, um die sich die Politik vordringlich kümmern müsse, wurden in der Umfrage der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel genannt. 44 Prozent der befragten Bundesbürger drängen demnach auf mehr Tempo beim Klimaschutz.



Selenskyj betont Bedeutung von Staatsbesuchen

Nach seiner Rückkehr aus Polen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die Relevanz von Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs hingewiesen. Diese seien für die Sicherheit seines Landes und die Unterstützung des Widerstandes gegen Russland wichtig. Die Verteidigung und der Schutz der Bevölkerung und die Unterstützung der ukrainischen Soldaten seien das Thema Nummer eins bei allen Verhandlungen und Treffen, sagte Selenskyj in seiner neuesten Videoansprache. Es gehe stets um Waffen und Munition. Polen gilt nach den USA als einer der größten Unterstützer der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.



Moldau sichert sich Gas aus Griechenland

Der Ukraine-Nachbar Republik Moldau hat ein Rahmenabkommen mit einem griechischen Staatsunternehmen über Erdgaslieferungen unterzeichnet. Moldau war bislang fast ausschließlich vom Gas des russischen Energiekonzerns Gazprom abhängig. Dessen Lieferungen führten zu häufigen Streitigkeiten zwischen Moldau und Russland. Im vergangenen Monat hatte Moldau sich aufgrund von Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Lieferungen aus der EU sichern können.



Weiter Proteste gegen Macrons Rentenreform

Erneut sind in Frankreich Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die Änderung des Rentensystems zu protestieren. In Paris, Lyon und Nantes kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Bei den Ausschreitungen wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums 154 Polizistinnen und Polizisten verletzt, einige von ihnen schwer. Mehr als 100 Menschen wurden festgenommen. Die von Präsident Emmanuel Macron vorangetriebene Reform sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen. Ziel der Regierung ist es, das Rentensystem zu stabilisieren.



Trump als Verantwortlicher für Afghanistan-Debakel benannt

Ein Bericht der US-Regierung gibt Ex-Präsident Donald Trump weitgehend die Schuld für die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan rund um den Abzug der US-Streitkräfte. Präsident Joe Biden sei in seinen Entscheidungen, wie der Abzug durchzuführen sei, durch die von Trump geschaffenen Bedingungen "stark eingeschränkt" gewesen. Das ist das Ergebnis einer Analyse verschiedener Nachrichtendienste unter der Führung des Nationalen Sicherheitsrates. Für den chaotischen Abzug der US-Armee Ende August 2021 war Biden stark kritisiert worden. Das Ende des internationalen Militäreinsatzes hatte dazu geführt, dass die radikalislamischen Taliban in Afghanistan wieder an die Macht kommen konnten.