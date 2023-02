06.05.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Ukrainischer Präsident Selenskyj fordert Marshall-Plan für den Wiederaufbau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält an seiner Idee fest, den Wiederaufbau seines Landes mit einer Art Marshall-Plan zu finanzieren. Zuvor hatte eine internationale Geberkonferenz in Warschau rund sechs Milliarden Euro Unterstützung für Kiew zusammengebracht. Dieser Betrag sei jedoch "nur ein Teil dessen, was wirklich notwendig ist, um das normale Leben in der Ukraine wiederherzustellen", sagte Selenskyj. Deshalb brauche man ein Hilfsprogramm ähnlich dem Marshall-Plan, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt hatten.



Tote bei Anschlag in Israel am Unabhängigkeitstag

Bei einem bewaffneten Angriff haben Unbekannte in der Stadt Elad östlich von Tel Aviv mindestens drei Menschen getötet. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden fünf weitere verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich. Über die Täter und die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Die Bluttat ereignete sich am israelischen Unabhängigkeitstag, den viele Palästinenser als "Katastrophe" bezeichnen, weil infolge der israelischen Staatsgründung 1948 mehr als 700.000 Menschen fliehen mussten. Seit Ende März kommt es in Israel immer wieder zu Anschlägen, bei denen schon mindestens 15 Menschen starben.



US-Präsident Biden ernennt neue Pressesprecherin

US-Präsident Joe Biden hat Karine Jean-Pierre als neue Pressesprecherin des Weißen Hauses vorgestellt. Sie löst die bisherige Amtsinhaberin Jen Psaki ab, die vermutlich zum Fernsehsender MSNBC wechselt. Psaki hatte ihren Rückzug schon seit längerem angekündigt. Ihre Nachfolgerin Jean-Pierre ist die erste Schwarze in dem Amt und die erste offen homosexuelle Frau. Präsident Biden würdigte "Erfahrung, Talent und Integrität" der 44-Jährigen. Sie werde eine "starke Stimme sein, die für mich und die Regierung spricht", so Biden.



Entführter Journalist in Mexiko ermordet aufgefunden

In Mexiko ist ein entführter Journalist tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche von Luis Enrique Ramírez im Bundesstaat Sinaloa im Nordwesten des Landes am Rande der Hauptstadt Culiacán entdeckt. Ramírez, der aus Culiacán stammte und Kolumnen für die Lokalzeitung "El Debate" schrieb, ist bereits der neunte Journalist, der seit Jahresbeginn in Mexiko umgebracht wurde. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen wurden seit dem Jahr 2000 rund 150 Journalisten in Mexiko getötet.



Deutscher Astronaut Maurer zurück auf der Erde

Nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS ist Matthias Maurer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida gelandet. Die Raumfähre "Endurance" mit Maurer und drei US-Astronauten an Bord wasserte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit). In einem Livestream der US-Raumfahrtbehörde NASA war zu sehen, wie die Crew-Dragon-Kapsel von vier Fallschirmen gebremst ins Meer fiel. Maurer hatte seit November 2021 auf der ISS zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchgeführt und war für Arbeiten an der Raumstation auch an einem sechsstündigen Außeneinsatz beteiligt gewesen.



Eintracht Frankfurt erreicht Finale in der Europa League

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das Finale in der Europa League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner besiegte nach dem 2:1-Hinspielerfolg das Team von West Ham United auch zuhause mit 1:0. Im Finale treffen die Frankfurter am 18. Mai in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Das schottische Team setzte sich in seinem Halbfinale gegen RB Leipzig mit 3:1 durch. Das Hinspiel hatte Leipzig noch mit 1:0 gewonnen.