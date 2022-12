05.09.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Chilenen wollen keine neue Verfassung

Der Entwurf für eine neue Verfassung in Chile ist in einem Referendum mit klarer Mehrheit abgewiesen worden. Die moderne Magna Charta hätte soziale Rechte, die Umwelt, die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Ureinwohner geschützt. Sie sollte den derzeitigen Text ersetzen, der noch aus der Diktatur von Augusto Pinochet stammt. Doch für den Verfassungsentwurf, der das südamerikanische Land grundlegend verändert hätte, stimmten nach vorläufigen Berechnungen nur 38 Prozent der 15 Millionen Wähler.



Gedenken in Fürstenfeldbruck an Olympia-Attentat von 1972

Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute an das Attentat bei den Olympischen Spielen in München vor 50 Jahren erinnert. An der Veranstaltung auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der israelische Präsident Isaac Herzog teil. Auch Hinterbliebene von Opfern sind dabei. Ein palästinensisches Terrorkommando war am 5. September 1972 in das Münchner Olympiagelände eingedrungen und hatte Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Bei der Geiselnahme und einer fehlgeschlagenen Befreiungsaktion wurden elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist getötet.



Britische Tories verkünden Nachfolge von Premier Johnson

In Großbritannien wird an diesem Montag verkündet, wer das Rennen um die Nachfolge von Regierungschef Boris Johnson gewonnen hat. Die parteiinterne Abstimmung der konservativen Tories war am Freitag zu Ende gegangen. 200.000 Parteimitglieder hatten über ihren nächsten Parteichef und damit automatisch über den nächsten Regierungschef zu entscheiden. In allen Umfragen liegt Außenministerin Liz Truss klar vor Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Sie hat für den Fall ihrer Wahl sofortige Maßnahmen gegen steigende Energiekosten angekündigt. Johnson hatte nach einer Serie von Skandalen und Kabinettsrücktritten erst auf Druck der Partei seinen Rückzug als Vorsitzender der Tories und als Premierminister angekündigt.



Kiew berichtet von Geländegewinnen

Die ukrainischen Streitkräfte sollen im Gebiet Cherson die Ortschaft Wyssokopillja von der russischen Besatzung befreit haben. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu im Nachrichtendienst Telegram ein Foto von der gehissten Flagge. Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte das Ziel einer Rückeroberung der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal will heute in Brüssel mit der Europäischen Union über eine stärkere Zusammenarbeit und die Unterstützung der EU für Kiew im russischen Angriffskrieg beraten.



Prozess zu Terroranschlag in Nizza 2016 startet

Mehr als sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten beginnt der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer. Über dreieinhalb Monate lang werden sie sich vor einem Pariser Spezialgericht verantworten müssen, teils auch wegen des Vorwurfs, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Den Angeklagten drohen lange Haftstrafen. Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war ein 31 Jahre alte Tunesier auf der Flaniermeile der Stadt mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Er wurde nach der Tat erschossen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich.



Zehn Tote nach Messerattacken in Kanada

In Kanada sind bei einer Serie von Messerangriffen in zwei abgelegenen Gemeinden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die Toten wurden im für indigene Einwohner ausgewiesenen Reservat "James Smith Cree Nation" und im Dorf Weldon in der Provinz Saskatchewan entdeckt. Die Ermittler sprechen von 13 aktiven Tatorten. Ein Motiv zeichnet sich noch nicht ab. Die Polizei sucht in Saskatchewan sowie in den angrenzenden Provinzen Manitoba und Alberta nach zwei Männern im Alter von 31 und 30 Jahren. Die Fläche dieser drei Provinzen in der Mitte Kanadas ist beinahe halb so groß wie Europa.