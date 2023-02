05.05.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Selenskyj hofft auf Rettung weiterer Zivilisten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft darauf, dass weitere Zivilisten die Hafenstadt Mariupol verlassen können. Die ukrainische Seite werde die dafür notwendigen Feuerpausen einhalten, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. In der stark zerstörten Stadt ist die Lage besonders kritisch für die Menschen, die im Asow-Stahlwerk Zuflucht gesucht haben. Die russische Armee hat für Donnerstag, Freitag und Samstag Feuerpausen angekündigt, um den Abzug von Zivilisten zu ermöglichen. Bürgermeister Wadym Boitschenko berichtete von heftigen Kämpfen auf dem Gelände.



Internationale Geberkonferenz für die Ukraine

Die Teilnehmer einer internationalen Geberkonferenz wollen Geld für humanitäre Hilfe in der von Russland angegriffenen Ukraine sammeln. Polen und Schweden haben die Veranstaltung in Warschau organisiert. Sie findet als hybrides Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs statt. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich per Video an die Teilnehmer wenden. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine mehr als zwölf Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte.



Lambrecht besucht Bosnien-Herzegowina

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat verstärkte Bemühungen um Sicherheit und Frieden auf dem Westbalkan gefordert. Die Region müsse stabil bleiben, sagte die SPD-Politikerin in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob erneut deutsche Soldaten zum EUFOR-Einsatz nach Bosnien entsendet werden sollen. Ungeachtet des Dayton-Friedensvertrags von 1995 will die bosnische Serbenrepublik Srpska aus dem Staatsverband Bosnien-Herzegowina ausscheren und sich Serbien anschließen. Russland leistet dabei laut Beobachtern taktische Hilfe.



US-Notenbank Fed erhöht Leitzins deutlich

Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hebt die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an und signalisiert eine "rasche" weitere Straffung ihrer Geldpolitik. Der Leitzins liegt nun in der Spanne von 0,75 bis ein Prozent. Zentralbankchef Jerome Powell sagte, auch bei den nächsten Sitzungen der Fed dürften wieder Erhöhungen um 0,5 Prozentpunkte anstehen. Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, etwa mit Blick auf steigende Energie- und Lebensmittelpreise, verstärkten den Inflationsdruck und dürften die Konjunktur in den USA belasten.



Kolumbien liefert obersten Drogenboss aus

Kolumbiens meistgesuchter Drogenhändler Dairo Antonio Úsuga, genannt "Otoniel", ist an die USA ausgeliefert worden. Dies sei ein "Triumph" der Rechtsstaatlichkeit, erklärte der kolumbianische Präsident Iván Duque. Úsuga ist Chef des Golf-Clans, eines der mächtigsten Drogenkartelle der Welt. Er war im Oktober 2021 nach monatelanger Fahndung im Dschungel im Nordwesten des Landes festgenommen worden und soll sich nun vor einem Gericht in New York verantworten. Der kolumbianische Präsident verglich "Otoniel" mit Pablo Escobar, dem berühmtesten Drogenboss des Landes, der 1993 von der Polizei erschossen wurde.



Deutscher Astronaut kehrt von ISS zurück

Nach einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer seinen Rückflug zur Erde angetreten. Zusammen mit drei US-Astronauten dockte er in einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von der ISS ab. Die Landung im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida ist für Freitagmorgen deutscher Zeit geplant. Maurer hatte als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zahlreiche Experimente an Bord der Raumstation sowie einen Außeneinsatz durchgeführt. Er war der zwölfte Deutsche im Weltall.



Real Madrid folgt Liverpool ins Champions-League-Finale

Nach einem spektakulären Kampf ist Real Madrid dem FC Liverpool ins Finale der Champions League gefolgt. Die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Toni Kroos setzte sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City mit 3:1 nach Verlängerung durch. Das ebenso spektakuläre erste Duell hatte der englische Meister 4:3 gewonnen. Das Finale der europäischen Königsklasse findet am 28. Mai in Paris statt.