05.04.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Ex-US-Präsident Trump in 34 Fällen angeklagt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist vor einem New Yorker Gericht wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen angeklagt worden. Hintergrund ist die Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels 2016. Trump habe gemeinsam mit anderen systematisch versucht, negative Informationen über ihn zu kaufen und zu verbergen und so seine Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2016 zu erhöhen, so die Staatsanwaltschaft. Trump plädierte auf "nicht schuldig" und bezeichnete die Anklage als "politische Hexenjagd". Er muss am 4. Dezember wieder vor Gericht erscheinen, der Prozess beginnt frühestens im kommenden Jahr.



USA und Frankreich hoffen auf China als Vermittler im Ukraine-Krieg

US-Präsident Joe Biden und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hoffen auf Chinas Vermittlung, um den Ukraine-Krieg möglichst schnell zu beenden. Die Präsidenten hätten den "gemeinsamen Willen beider Länder" bekräftigt, die Chinesen dazu zu verpflichten, "mit uns das Ende des Krieges in der Ukraine zu beschleunigen und einen dauerhaften Frieden aufzubauen", teilte der Élyséepalast in Paris mit. Das Telefonat der beiden Präsidenten erfolgte wenige Stunden vor der Abreise Macrons zu einem Staatsbesuch in China. Dort wird er unter anderem Gespräche mit seinem Amtskollegen Xi Jinping führen, der gute Beziehungen zu Kreml-Chef Wladimir Putin hat.



Russland will verschleppte ukrainische Kinder zurückschicken

Die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa hat sich bereit erklärt, aus der Ukraine verschleppte Kinder zurück in ihre Heimat zu schicken, wenn deren Eltern darum bitten. Sie lehnte es aber erneut ab, eine vollständige Liste mit Namen der verschleppten Kinder zu veröffentlichen. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden bis Februar dieses Jahres mehr als 16.000 Kinder aus der Ukraine nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete verschleppt. Der Internationale Strafgerichtshof hatte wegen der Verschleppung der Kinder Mitte März Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Lwowa-Belowa erlassen.



Menschenrechtler werfen türkischen Einsatzkräften Folter vor

Menschenrechtsorganisationen haben den Sicherheitskräften in den türkischen Erdbebengebieten Gewalt und Fälle von Folter vorgeworfen. Menschen seien wegen des Verdachts auf Diebstahl und Plünderungen geschlagen, gefoltert und misshandelt worden, erklärte Amnesty International in Berlin. Eine Person sei in Gewahrsam gestorben. Die meisten der gemeinsam mit Human Rights Watch dokumentierten Fälle wurden den Angaben zufolge in der Stadt Antakya in der Provinz Hatay dokumentiert. Die Menschenrechtsabteilung des türkischen Justizministeriums wies die Vorwürfe laut Amnesty als vage und ohne sachliche Grundlage zurück.



Leclercs Luxusuhr gestohlen: Vier Italiener in Haft

Die italienische Polizei hat vier Personen festgenommen, die dem Formel-1-Piloten Charles Leclerc eine Luxusuhr im Wert von rund 311.000 Euro gestohlen haben sollen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Sie gehören zu einer auf Diebstahl von Luxusuhren spezialisierten Bande, wie die Polizei weiter bekannt gab. Zwei Mitglieder der Organisation sollen Leclerc Mitte April 2022 in einer schwach beleuchteten Straße im toskanischen Badeort Forte dei Marmi um ein Autogramm gebeten haben. Das wurde dem Formel-1-Piloten zum Verhängnis: Die Kriminellen stahlen ihm die Armbanduhr, ohne dass er es bemerkte.



Bayern München scheitert im DFB-Pokal

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Rekordmeister unterlag im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Thomas Tuchel gegen den SC Freiburg mit 1:2. Den Siegtreffer erzielte der Freiburger Lucas Höler per Elfmeter in der Nachspielzeit. - Im ersten Viertelfinale hatte sich zuvor Eintracht Frankfurt mit 2:0 gegen den FC Union Berlin durchgesetzt. Die anderen beiden Halbfinalisten werden an diesem Mittwoch in den Spielen 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart und RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ermittelt.