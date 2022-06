Trainiere dein Hörverstehen mit den Nachrichten der Deutschen Welle von Samstag – als Text und als verständlich gesprochene Audio-Datei.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht in einer digitalen Übertragung direkt an sein Volk und hält seinen Blick frontal auf die Kamera gerichtet. Er steht in Kiew vor einem weißen Haus und trägt ein dunkles Sweatshirt.