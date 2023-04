04.04.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

Finnland will vorerst keine NATO-Truppen im Land

Das neue NATO-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. Bisher gebe es keine solche Anfrage, sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, der Nachrichtenagentur AFP. Russland hatte als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands angekündigt, seine Truppen im Nordwesten Russlands in den kommenden Jahren zu verstärken. Finnland tritt an diesem Dienstag offiziell der NATO als 31. Mitglied bei.



Baerbock fordert von Russland Verzicht auf Minen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland dazu aufgerufen, die Verminung landwirtschaftlicher Flächen in der Ukraine einzustellen. Die Minen zögen viele zivile Opfer nach sich und hinderten Bäuerinnen und Bauern daran, ihre Ernte einzufahren, sagte sie anlässlich des Internationalen Tags der Minenaufklärung an diesem Dienstag. Nach Angaben der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) hat Russland in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten der international geächteten Landminen eingesetzt.



Ex-US-Präsident Trump vor Verlesung der Anklageschrift

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist unter großem Medieninteresse in New York eingetroffen. Dort erwartet ihn an diesem Dienstag die Verlesung der Anklageschrift in der Schweigegeldaffäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. New York hat die Sicherheitsvorkehrungen wegen befürchteter Ausschreitungen hochgefahren.



Millionenstrafe für Tesla wegen Diskriminierung

Der Elektrobauer Tesla muss wegen nicht unterbundener rassistischer Belästigungen in seinem Werk in Kalifornien 3,2 Millionen US-Dollar an einen ehemaligen Mitarbeiter zahlen. Die Geschworenen sprachen dem Afroamerikaner Owen Diaz den Schadenersatz wegen seelischer Grausamkeit zu, wie aus dem Urteil hervorgeht. Diaz hatte Tesla 2017 der Untätigkeit beschuldigt, als er sich wiederholt darüber beschwerte, dass Mitarbeiter regelmäßig rassistische Ausdrücke verwendeten und Hakenkreuze an Wände in seinem Arbeitsbereich schmierten.



Auch Australien verbietet TikTok-App auf Regierungshandys

Wie zuvor schon andere westliche Staaten verbietet jetzt auch Australien die Nutzung der Kurzvideo-App TikTok auf den Handys von Regierungsmitarbeitern. Die Entscheidung sei auf Rat von Geheimdienst- und Sicherheitsexperten wegen Sicherheitsbedenken gefallen, teilte Australiens Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus mit. TikTok steht zunehmend unter politischem Druck, weil die Plattform zu dem aus China stammenden Bytedance-Konzern gehört. In den USA und Europa gibt es Sorgen, dass chinesische Behörden und Geheimdienste damit Informationen von Nutzern sammeln und sie für ihre Zwecke nutzen könnten.



NASA stellt Besatzung für Mondmission Artemis 2 vor

Die US-Weltraumbehörde NASA hat die Besatzung der für kommendes Jahr geplanten Mondmission Artemis 2 vorgestellt. Eine US-Astronautin und drei männliche Kollegen, einer von ihnen aus Kanada, sollen 2024 in eine Mondumlaufbahn geschossen werden und wichtige Daten sammeln. Die Mission gilt als Vorbereitung für eine Mondlandung im Jahr 2025. Auf lange Sicht plant die NASA eine Außenstelle auf dem Erdtrabanten, von dem aus bemannte Flüge zum Mars abgehen sollen.