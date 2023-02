03.02.2023 – Langsam Gesprochene Nachrichten

EU-Ukraine-Gipfel startet in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew versammeln sich an diesem Freitag die Spitzen der Europäischen Union und der Ukraine zu einem Gipfeltreffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte erneut eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für sein Land. Seit Juni hat die Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten. Bis zu einer Mitgliedschaft dauert es jedoch üblicherweise viele Jahre. Es ist der erste EU-Gipfel, der in einem Kriegsgebiet stattfindet.



Deutschland erlaubt offenbar Leopard-1-Export

Die deutsche Bundesregierung will die Weitergabe von Leopard-1-Kampfpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine freigeben. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Formal ist die Genehmigung aber noch nicht erteilt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Nach Angaben der "Süddeutsche Zeitung" wollen "Rheinmetall" und die "Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft" Dutzende Panzer vom Typ Leopard 1 aufbereiten und könnten diese der Ukraine für den Kampf gegen Russland liefern. Dem Bericht zufolge gibt es bisher allerdings Probleme bei der Beschaffung von Munition.



Kritik an Italiens Ministerpräsidentin vor Deutschland-Besuch

Vor dem Antrittsbesuch von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni bei Bundeskanzler Olaf Scholz haben SPD und Grüne auf den postfaschistischen Hintergrund der Politikerin hingewiesen. Niemand dürfe sich von ihrem zurückhaltenden Auftreten täuschen lassen, erklärte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter. Meloni gehöre einer postfaschistischen Partei an, die extrem rechte Positionen vertrete. Der Chef der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe, Axel Schäfer (SPD), warf Meloni vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik auch den Tod von Migranten im Mittelmeer in Kauf zu nehmen. Sie führt seit Oktober 2022 ein von ihrer ultrarechten Partei Fratelli d'Italia angeführtes Rechtsbündnis.



Spionage-Ballon über den USA

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den US-Luftraum eingedrungen und fliegt über den Nordwesten des Landes. Wegen der großen Flughöhe stelle er keine Gefahr für den Luftverkehr dar. Der Ballon werde intensiv beobachtet, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies zu viele Menschen gefährdet hätte. Offenbar habe er hochsensible Stützpunkte für US-Atomwaffen ausspionieren sollen. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt.



Trauer um "Hitlerjunge Salomon" Sally Perel

Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist im Alter von 97 Jahren in Israel gestorben. Das teilte die Gedenkstätte Yad Vashem mit. Perel - Sohn eines Rabbiners - wurde vor allem durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon" bekannt, in der er beschrieb, wie er unter falscher Identität die Verfolgung durch die Nazis im Dritten Reich überlebte. Die Verfilmung seines Buches wurde mehrfach ausgezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte der im heutigen Niedersachsen geborene Perel nach Israel aus. Bis ins hohe Alter gab er seine Erfahrungen während der NS-Zeit an junge Menschen weiter. 1999 erhielt Perel das Bundesverdienstkreuz, 2020 wurde er Ehrenbürger von Braunschweig.



Tödlicher Bahnunfall in Nordrhein-Westfalen

Bei einem Zugunglück in der westdeutschen Stadt Recklinghausen sind ein Kind getötet und ein weiteres lebensgefährlich verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden die beiden zehn und neun Jahre alten Jungen von einem Güterzug erfasst und mitgeschleift. Ermittler suchen die Umgebung mit einer Drohne ab. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf weitere verunglückte Kinder. Die Bahnstrecke zwischen Recklinghausen und Gladbeck war zwischenzeitlich komplett gesperrt.