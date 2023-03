01.12.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

Habeck plant neue China-Strategie

Laut einem Medienbericht will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine größere Unabhängigkeit Deutschlands von China erreichen. Der Minister plane neue Berichtspflichten bei China-Geschäften, meldet das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf ein Strategie-Papier. Zudem solle die politische Unterstützung für deutsch-chinesische Wirtschaftsprojekte heruntergefahren werden. Hintergrund sind offenbar Befürchtungen, das ostasiatische Land könne den Inselstaat Taiwan in den kommenden drei Jahren annektieren.



Scholz will Liefervertrag für US-Kampfjet noch in diesem Jahr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Bestellung des US-Kampfjets F-35 bald abschließen. Das Flugzeug gehöre zu den Rüstungsprojekten, für die noch in diesem Jahr Lieferverträge geschlossen werden sollten, sagte Scholz bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin. Der Tarnkappen-Jet des US-Herstellers Lockheed Martin gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Dem Vernehmen nach sollen 35 dieser Maschinen gekauft werden. Scholz verwies ausdrücklich auf die Drohungen Russlands mit dem Einsatz von Atomwaffen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs.



Selenskyj lobt Bundestagsvotum

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ausdrücklich die Entscheidung des Deutschen Bundestags begrüßt, den Holodomor als Völkermord einzustufen. Übersetzt heißt der Begriff "Mord durch Hunger". Damit wird die vor 90 Jahren von der Führung der Sowjetunion gezielt herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine bezeichnet, durch die bis zu vier Millionen Menschen ums Leben kamen. Selenskyj sprach in seiner täglichen Videoansprache von einem wichtigen Signal für die Welt und von einer Entscheidung für Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Bundestag hatte eine entsprechende Resolution am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen.



OSZE-Außenminister tagen in Polen

Der Krieg in der Ukraine und die Sicherheitslage in Europa sind Themen beim Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das zweitägige OSZE-Treffen, das an diesem Donnerstag in Lodz beginnt, findet ohne Russlands Chefdiplomaten Sergej Lawrow statt. Polen, das derzeit den OSZE-Vorsitz innehat, verweigerte Lawrow die Einreise. Der 72-Jährige steht wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste. Russland wird in Lodz durch seinen ständigen Vertreter bei der OSZE repräsentiert.



US-Demokraten bestimmen Pelosi-Nachfolger

Die Demokratische Partei von US-Präsident Joe Biden hat einen Generationenwechsel an ihrer Spitze eingeleitet. Der 52-jährige Abgeordnete Hakeem Jeffries wurde als Nachfolger von Nancy Pelosi zum Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus gewählt. Der Politiker aus New York ist der erste Afroamerikaner der US-Geschichte, der eine Partei in einer der beiden Kongresskammern anführt. Jeffries wird allerdings weniger Macht haben als Pelosi, da die Demokraten bei den Zwischenwahlen Anfang November, den sogenannten Midterms, die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Republikaner verloren haben.



Trauer um Christine McVie

Die langjährige Sängerin, Komponistin und Keyboarderin der britisch-amerikanischen Rockband Fleetwood Mac, Christine McVie, ist tot. Die in Großbritannien geborene Musikerin starb im Alter von 79 Jahren nach "kurzer Krankheit" in einem Krankenhaus, wie ihre Familie mitteilte. Sie hatte sich 1970, zwei Jahre nach der Heirat mit dem Fleetwood-Mac-Bassisten John McVie, der Band angeschlossen. Christine McVie sang unter anderem die großen Fleetwood-Mac-Hits "Don't Stop" und "Little Lies". Von ihr geschrieben wurden Songs wie "You Make Loving Fun" und "Songbird" vom Album "Rumours", mit dem 1977 der große Durchbruch der Band begann.