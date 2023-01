01.04.2022 – Langsam gesprochene Nachrichten

EU-Parlamentspräsidentin auf dem Weg nach Kiew

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ist per Zug zu einer Reise in die ukrainische Hauptstadt aufgebrochen. Ihr Sprecher teilte mit, Metsola werde in Kiew im Namen des Europäischen Parlaments eine Botschaft der Unterstützung und Hoffnung überbringen. Bereits Mitte März waren die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien mit einem Zug nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Auch sie wollten so ihre Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland signalisieren.

EU-Spitzen beraten mit Xi über Ukraine-Konflikt

Spitzenvertreter der Europäischen Union kommen an diesem Freitag mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang zu einem per Videokonferenz organisierten Gipfeltreffen zusammen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollen die chinesische Führung dabei zu einer Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine auffordern.

Russisches Opernhaus lädt Anna Netrebko aus

Nach ihrer Kritik an Russlands Militäreinsatz in der Ukraine ist die russische Sopranistin Anna Netrebko von einem Opernhaus in ihrem Heimatland ausgeladen worden. Das für den 2. Juni geplante Konzert der 50-Jährigen könne nicht stattfinden, teilte die Oper in Nowosibirsk mit. Sie warf der in Österreich lebenden Sängerin indirekt vor, Russland verraten zu haben. In Europa zu leben und die Gelegenheit zu haben, in europäischen Konzertsälen aufzutreten, habe sich als wichtiger erwiesen als das "Schicksal des Vaterlandes", hieß es mit Blick auf Netrebko in einer Mitteilung des Opernhauses.

Türkei senkt Hürde bei Parlamentswahlen

Die bisherige Zehn-Prozent-Hürde bei Wahlen in der Türkei soll auf sieben Prozent gesenkt werden. Das Parlament stimmte für ein entsprechendes Reformgesetz, das Mitte März von der Partei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und deren Verbündeten eingebracht worden war. Es soll etwa in einem Jahr in Kraft treten. Präsidenten- und Parlamentswahlen sind in der Türkei für Juni 2023 angesetzt.

RKI sieht Höhepunkt der Corona-Welle erreicht

Die derzeitige Corona-Infektionswelle könnte nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) auf ihrem Höhepunkt sein. "Der Gipfel der Welle ist wahrscheinlich erreicht", heißt es wörtlich in dem jüngsten RKI-Wochenbericht. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozent. Der Infektionsdruck bleibe aber mit mehr als 1,5 Millionen übermittelter COVID-19-Fälle innerhalb einer Woche weiterhin sehr hoch. Weiter teilte das RKI mit, in der aktuellen Omikron-Welle sei die Anzahl der Todesfälle im Verhältnis zu den Neuansteckungen niedriger als bei früheren Wellen.

US-Reisepässe nun mit "X" als Geschlecht möglich

In den USA können Bürger ab diesem Monat auf dem Antrag für einen neuen Reisepass die Angabe "X" für ein drittes Geschlecht auswählen. Damit habe man einen weiteren Meilenstein dabei erreicht, "allen US-Bürgern unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität besser zu dienen", teilte Außenminister Antony Blinken mit. Das Außenministerium hatte die neue Regelung im Sommer vergangenen Jahres angekündigt. Im Oktober stellte die Behörde dann bereits den allerersten Reisepass mit der Angabe "X" aus.