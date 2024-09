Schwere Verwüstungen durch die Wassermassen im Südwesten Polens. In Folge der schweren Regenfälle brach ein Staudamm im Glatzer Schneegebirge an der Grenze zu Tschechien. In Piszkowice drängt das Wasser in die Ortschaft, während im benachbarten Klodzko Pegelstände bis 6,84 Meter gemessen werden, mehr als 5 Meter über dem üblichen Wasserstand. In Klodzko starb ein Mann in den Wassermassen.