Überlegene Franzosen schlagen Deutschland

Frankreich - Deutschland 1:0 (1:0)

1:0 Hummels (20./Eigentor)

----------------

Gut mitgehalten, aber zu harmlos und ungeschickt: Durch ein Eigentor von Unglücksrabe Mats Hummels ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit der ersten Auftaktniederlage bei einer EM-Endrunde ins letzte Turnier unter Bundestrainer Joachim Löw gestartet. Drei Jahre nach dem Desaster bei der WM in Russland droht nach einem 0:1 (0:1) gegen einen abgezockten Weltmeister Frankreich der nächste sportliche Tiefschlag.

Die DFB-Auswahl spielte engagiert, viele Dinge klappten gut, ein wirklich strukturiertes Offensivspiel gehörte jedoch bis auf eine vielversprechende Drangphase in der zweiten Halbzeit nicht dazu, trotz der Bemühungen von Rückkehrer Thomas Müller. Der dreimalige Europameister ist damit schon vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr) erneut in München unter Zugzwang: Gegner ist dann Portugal. Der Europameister besiegte Gruppen-Außenseiter Ungarn deutlich mit 3:0.

Hummels trifft ins eigene Tor

Mats Hummels überwindet den falschen Keeper und trifft per Eigentor zur französischen Führung

Vor den Augen des zukünftigen Bundestrainers Hansi Flick geriet Deutschland selbstverschuldet in Rückstand (20.). Dem unglücklichen Hummels unterlief das zweite deutsche Eigentor bei einem großen Turnier. Bei der WM 2014 war der Verteidiger mit seinem Siegtreffer im Viertelfinale gegen Frankreich (1:0) noch der große Held gewesen. Nun wechselten sich Licht und Schatten ab beim Rückkehrer, der hilflos zusehen musste, als Adrien Rabiot nur den Pfosten traf (52.). Dafür verhinderte er mit einer großartigen Grätsche ein Tor durch Kylian Mbappe (77.), dem gleich zwei Treffer wegen Abseits aberkannt wurden. (SID)

Die Aufstellungen:

Frankreich: 1 Hugo Lloris - 2 Benjamin Pavard 3 Presnel Kimpembe 4 Raphaël Varane 21 Lucas Hernández - 6 Paul Pogba 13 N'Golo Kanté 14 Adrien Rabiot - 7 Antoine Griezmann 10 Kylian Mbappé 19 Karim Benzema

Deutschland: 1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 21 Gündogan, 8 Kroos, 20 Gosens - 7 Havertz, 25 Müller, 10 Gnabry

Ausgangslage:

Gab es das schon einmal? Dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eher als Außenseiter in ein Turnier startet? Das ruhmlose Ausscheiden bei der letzten WM, die durchwachsenen Leistungen zuletzt und die daraus entstandene Debatte um Bundestrainer Joachim Löw - das alles hat eine Ausgangsposition für eine Europameisterschaft geschaffen, die für den an Erfolge gewöhnten deutschen Fußball-Fan zumindest ungewohnt ist.

Vorbei die alte Weisheit des größten englischen Fußball-Analytikers der Neuzeit, Gary Lineker: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen."

Und nicht nur deswegen ist die deutsche Mannschaft trotz des überzeugenden 7:1-Sieges gegen Lettland im letzten Vorrundenspiel Außenseiter gegen den Weltmeister von 2018, der über den wohl mit Abstand stärksten Kader im Turnier verfügt. Für Joachim Löw wird es beim Auftakt in sein letztes Turnier als Bundestrainer vor allem darum gehen, die richtige taktische Formation zu finden, um einerseits dem Hochgeschwindigkeits-Angriff um Kylian Mbappé etwas entgegensetzen zu können und andererseits mit eigenen Offensivakzenten dem Team von Trainer-Kollege Didier Deschamps gefährlich werden zu können.

Stimmen der Trainer:

Duell des gegenseitigen Respekts: Bundestrainer Löw (l.) und sein französischer Amtskollege Didier Deschamps

Joachim Löw (Deutschland): "Jeder ist sehr hungrig nach Erfolg bei der EM, das stimmt

mich zuversichtlich. Ich mache mit keine Gedanken, dass es meine letzten Wochen und Spiele sind. Dazu bin ich zu sehr mit Arbeit beschäftigt, ich bin gewissermaßen im Tunnel."

Didier Deschamps (Frankreich): "Sie haben viel individuelle Qualität und ein Positionsspiel, das nicht auf einen bestimmten Teil des Platzes festgelegt ist. Sie können den ganzen Platz ausnutzen, vorne, hinten. Und es gibt Spieler wie Werner und Sané, die nochmals ein besonderes Profil haben. Wir müssen zusehen, dass wir ihren Einfluss auf das Spiel limitieren."

Die Bilanz:

Auch aus statistischer Sicht ist Frankreich Favorit. Insgesamt 31-mal trafen beide Nationalmannschaften bislang aufeinander. Die Bilanz spricht dabei mit 14 Siegen und sieben Unentschieden für "Les Bleus". Die letzte Niederlage gegen Deutschland kassierte Frankreich bei der WM 2014 in Brasilien, als sich der spätere Weltmeiste im Viertelfinale mit 1:0 durchsetzte. Bei der Heim-EM 2016 gelang der Équipe Tricolore mit einem 2:0 im Halbfinale die Revanche. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete im Oktober 2018 mit einem 2:1-Erfolg der Franzosen in der Nations League.