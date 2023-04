Global 3000

Überlebende erinnern an Atombombe von Hiroshima

Toshiko Tanaka gehört zu den letzten Überlebenden des Atomschlags von Hiroshima. Die inzwischen 84-Jährige erzählt von ihren Schmerzen, den Toten, die überall in der Stadt lagen. Sie will, dass Politiker nicht mit der Atombombe drohen. Hiroshima zeige, was Atomwaffen anrichten.