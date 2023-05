Wasserlöcher statt Wasserleitungen

Nach den Regenmonaten trocknen von November an die natürlichen Seen und Flüsse aus. Das Graben von Wasserlöchern in ehemaligen Flussbetten ist dann irgendwann die einzige Möglichkeit, in den abgelegenen Regionen noch an Wasser zu gelangen. Sauberes Wasser ist dann in den Sommermonaten absolute Mangelware.