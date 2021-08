Überleben im Grab

Eine hohe Backsteinmauer und ein düsteres, schwarzes Tor versperren den Blick auf den jüdischen Friedhof in der Warschauer Okopowa-Straße. Wer es durchschreitet, dem eröffnet sich ein riesiger, halbzerfallener Ort mit 200.000 Grabsteinen, von denen viele umgekippt sind. Wegen der hohen Bäume und des wuchernden Unterholzes herrscht hier auch am helllichten Tage eine seltsame, geheimnisvolle Düsternis. Der Friedhof ist ein Ort der Stille mitten in der lauten polnischen Hauptstadt, Seine Weite erinnert auch daran, wie viele Juden vor dem Holocaust allein in Warschau lebten. In ganz Polen waren es gut drei Millionen.

Der flächenmäßig größte jüdische Friedhof Warschaus blieb vom Zweiten Weltkrieg zum großen Teil verschont; noch heute finden hier vereinzelt Beerdigungen statt. In einem der unzähligen Gräber fand 1942 der junge Abraham Carmi mit seiner Mutter und einigen weiteren Menschen Zuflucht. Er kannte das Gelände bereits, denn sein Onkel war Direktor des Friedhofs gewesen. Eines Tages sah Abraham, dass Ziegel in eines der Gräber getragen wurden. Dieses Grab war später sein Versteck. "Ob es zu diesem Zeitpunkt leer war, wissen wir nicht", sagt Natalia Romik, die heute, nach 80 Jahre, an diesem Ort forscht.

Abraham Carmis rekonstruiertes Versteck von innen

Seit über zwei Jahren ist die polnische Politikwissenschaftlerin und Architektin Romik Orten auf der Spur, die während des Holocaust zu Zufluchtsstätten für Juden wurden. Das Thema des Sich-Versteckens von Juden und der Unterstützung, die sie erhielten, wurde zwar schon in verschiedenen Kontexten erforscht - aber das Wissen über die Architektur der Verstecke selbst ist bis heute dürftig, betont Natalia Romik.

Es sind ganz unterschiedliche Orte, mit denen es die 38jährige Forscherin zu tun hat. Und doch haben sie alle eines gemeinsam: Sie entstanden aus Angst um das Wertvollste - das eigene Leben und das der Nächsten. "Ein Gedanke lässt mich nicht los: wie Menschen, die oft nur einen Löffel oder ein Messer zu Verfügung hatten, es über Nacht geschafft haben, sich ein Versteck zu bauen, mit Hilfe von jüdischen, aber auch polnischen, ukrainischen oder belarussischen Freunden", sagt Natalia Romik der DW, bevor sie in Abraham Carmis Versteck hinabsteigt.

Überleben unter Grabsteinen

Carmi überlebte den Holocaust - doch vier Menschen, die das Versteck im Grab mit ihm teilten, wurden wahrscheinlich direkt daneben getötet, berichtet Natalia Romik. Heute lebt Carmi in Israel und ist 96 Jahre alt. Natalia Romik besuchte ihn noch vor der Corona-Pandemie. Sie fragte ihn, wie es möglich sei, mit mehreren anderen Menschen zusammen auf wenigen Quadratmetern in einem Grab zu leben. Als Kind habe er sich an eine solche Situation schnell anpassen können, antwortete er der Forscherin.

Natalia Romik in Israel mit dem Ehepaar Carmi und einer Mitarbeiterin

Das Versteck war teilweise durch zerbrochene "Mazewas", jüdische Grabsteine, verdeckt. Das sollte einerseits als Sichtschutz dienen, anderseits aber genügend Licht und Luft durch die Spalten zwischen den Steinen ins Versteck lassen. Weiter erzählte der Holocaust-Überlebende der polnischen Forscherin: "Sie hatten zwei Metallstreben daraufgelegt, darauf wiederum irgendwelche Rohre verteilt, und wir haben Grabsteine darauf platziert, darunter auch den von einer Frau Rosenberg". Aus irgendeinem Grund hat sich ihm gerade dieser Name eingeprägt. Die Metallstreben, die Carmi erwähnte, sind bis heute im Versteck zu sehen. Sie stammen wohl von Straßenbahnen.

Eine Treppe im Baum

Solche klärenden Gespräche kann Natalia Romik immer seltener führen. Die meisten derer, die während des Holocaust erfolgreich um ihr Leben kämpften, sind inzwischen verstorben. So sucht die Forscherin nach Verwandten - in der Hoffnung, dass sie Licht ins Dunkel der Verstecke bringen können. Aus diesem Grund plant die Forscherin, die bei ihrer Arbeit von der deutschen Gerda-Henkel-Stiftung unterstützt wird, in die USA zu reisen, auf der Suche nach Verwandten von drei Brüdern, die sich im polnischen Karpatenvorland in der heute etwa 650jährigen Eiche "Jozef" vor den Nazis versteckten.

Natalia Romik und der Dendrologe Jerzy Bielczyk vor dem Versteck in der Eiche "Jozef"

Dazu besuchte Natalia Romik, ausgestattet mit einer Hebebühne und einer Endoskopkamera, die Gemeinde Wisniowa. Dabei entdeckten sie und ein Dendrologe (Baumforscher) quer in eine Baumhöhle eingepasste Bretter. Anfangs schienen es nur vier zu sein, aber schnell zeigte sich, dass es deutlich mehr waren. Am Ende gab es keine Zweifel: 14 Stufen führen in den Baum hinein. Romik sprach mit Dorfbewohnern und erfuhr, dass das Versteck im Baum das Werk von drei Brüdern war. Einer sei später von Deutschen getötet worden, der zweite höchstwahrscheinlich von Polen, aber dem dritten sei es gelungen, den Holocaust zu überleben und in die USA auszuwandern.

Die Überlebenshelfer

Nach Schätzungen überlebten etwa 50.000 Juden, die sich im besetzten Polen versteckten, den Zweiten Weltkrieg. Vielen gelang das dank der Hilfe von anderen Juden - aber auch von Nicht-Juden. Ein lebensgefährlicher Akt der Nächstenliebe, denn im von Deutschland besetzten Polen drohte jedem, der Juden versteckte, die Todesstrafe. Trotzdem wagten es viele. In der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sind 7000 Polen als Gerechte unter den Völkern aufgeführt.

Natalia Romik in Siemianowice Slaskie mit dem Modell des Hauses, in dem eine Familie 30 Juden versteckte

Unter ihnen ist auch die Familie Kobylec aus Siemianowice Slaskie in Oberschlesien. Von dem Versteck in ihrem Haus, in dem 30 Juden überlebten, gibt es heute keine Spur mehr, denn die Familie hat das Gebäude vor Jahren umgebaut. Während des Zweiten Weltkriegs versteckten zuerst die Söhne der damaligen Besitzer Juden auf dem Dachboden und im Keller. "Später schlossen sich die Eltern an und bauten ein komplexes Versteck unter ihrer Küche. Sie entwarfen auch ein ganzes Warnsystem: Wenn Bekannte ins Haus kamen, leuchtete im Versteck ein Lämpchen in einer bestimmten Farbe. Betrat ein Unbekannter das Haus, warnte eine andere Farbe vor einer potentiellen Bedrohung", erzählt Natalia Romik.

Helden und Schurken

Die Forscherin verfügt über ein Modell des Hauses, wie es vor 80 Jahren ausgesehen haben dürfte. Es war mit einem eigenen Ventilationssystem für die versteckten Menschen ausgestattet. Später erinnerte sich Frau Kobylec in einem Buch von Wladyslaw Bartoszewski und Zofia Lewinowna, dass der "Bunker" zwei Jahre lang so funktionierte: "Ich habe für alle gekocht und die Wäsche gewaschen. Und bei all dem musste man sich immer vor neugierigen Blicken schützen."

Der Teller (l.) und der Schuh (r.) wurden in einer Höhle in Polen gefunden. Sie gehörten einer versteckten jüdischen Familie

Bei ihren Forschungen stieß Natalia Romik auf viele heldenhafte Geschichten - aber auch immer wieder auf weniger ruhmvolle Kapitel. "Fast jede dieser Geschichten hat auch Schattenseiten", sagt sie. Eine der Stationen, die sie zuletzt besuchte, ist die Kanalisation von Lviv/Lemberg. Über 80 Jahre nach dem Krieg stieß die Forscherin auf Geschirr und andere Gegenstände, die dort hinterlassen wurden. Es sind oft solche Objekte, fragmentarische Erzählungen und Dokumente, anhand derer sie die Puzzleteile von Lebensläufen rekonstruiert, die oft jäh abbrechen: Geschichten, die Natalia Romik lange nicht los- und oft fassungslos lassen.

Ein Kollege riet ihr, Erinnerungen, die in den Verstecken geschrieben wurden, am besten nicht morgens zu lesen. "Danach kann man nur schwer weiterarbeiten," erklärte er der Forscherin. Sie versucht, dem Rat zu folgen, denn sie will ihre Arbeit weiter fortsetzen. Sie treibe auch der starke Wille zu verhindern, dass die Orte und ihre Geschichten vollends in Vergessenheit geraten, erzählt Natalia Romik.

Gerade deshalb machen sich die Forscherin und ihr interdisziplinäres Team von Archäologen, Geodäten, Dendrologen und anderen Fachleuten Gedanken darüber, wie man die ehemaligen Verstecke für die nächsten Generationen erhalten kann. Als sie Abraham Carmi auf sein Versteck im Grab ansprach, meinte der, es solle bescheiden sein, um den Ort als solchen zu retten - ohne dessen Authentizität zu verwischen.

Und auch den Aufbau einer Datenbank plant Natalia Romik, damit die Verstecke, die lange verborgen waren und vom tausendfachen Kampf ums Überleben zeugen, auch in Zukunft erschlossen werden können.