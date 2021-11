Über welches Geschenk würden Sie sich am meisten freuen?  

Am 28. November ist der 1. Advent. Mit der Adventszeit bereiten sich Christen in aller Welt auf den Geburtstag von Jesus Christus vor, der am 24. Dezember gefeiert wird. Zum Weihnachtsfest gehören unterschiedliche Rituale und Bräuche: Geschenke sind für die meisten Menschen fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Viele europäische Metropolen bringen mit weihnachtlicher Beleuchtung und kunstvoll dekorierten Schaufenstern die Menschen in Weihnachtsstimmung - und in einen Kaufrausch. Was sich Designerinnen und Designer und Lichtkünstlerinnen und -künstler in Paris, London und Moskau dieses Jahr ausgedacht haben, zeigt Euromaxx in seiner aktuellen Ausgabe.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, was der Favorit auf Ihrem Wunschzettel ist? Freuen Sie sich über selbst gemachte Geschenke oder sind es eher die Klassiker, die bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum für Freude sorgen? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön auch von uns einen Reise-Rucksack mit Inhalt im DW-Design.

